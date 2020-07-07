Киевлянка помогла задержать грабителя: мужчина сорвал с нее золотую цепочку

В понедельник, 6 июля, жительница Киева шла на работу и к ней подбежал незнакомый мужчина, который сорвал с нее золотую цепочку. Женщина не растерялась, она начала преследовать грабителя и параллельно звонить в полицию.

Ей удалось привлечь внимание людей на улице, и они начали помогать ей в преследовании злоумышленника. Далее на помощь прибыл автопатруль, который задержал вора на улице Семьи Сосниных. В руке у мужчины была обнаружена цепочка пострадавшей женщины. Об этом сообщает патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

Задержанный грабитель (фото: facebook.com/kyivpatrol)

После задержания на место прибыла следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Киеве пьяный сотрудник автомойки угнал Mercedes клиента и устроил аварию. Мужчина повредил два автомобиля, после чего на большой скорости чуть не влетел на остановку с людьми, но его остановил столб. После ДТП он хотел скрыться с места происшествия, но небезразличные люди его остановили и вызвали полицию.

Ранее в Киеве участница популярного реалити-шоу "Супермодель по-украински" Арина Любителева стала жертвой ограбления. Ночью воры разбили стекло в ее авто, которое было припарковано возле дома, и забрали личные вещи.