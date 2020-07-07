Киянка допомогла затримати грабіжника: чоловік зірвав з неї золотий ланцюжок

У понеділок, 6 липня, мешканка Києва йшла на роботу і до неї підбіг незнайомий чоловік, який зірвав з неї золотий ланцюжок. Жінка не розгубилася, вона почала переслідувати грабіжника і паралельно дзвонити в поліцію.

Їй вдалося привернути увагу людей на вулиці, і вони почали допомагати їй у переслідуванні зловмисника. Далі на допомогу прибув автопатруль, який затримав злодія на вулиці Сім'ї Сосніних. В руці у чоловіка був виявлений ланцюжок потерпілої жінки. Про це повідомляє патрульна поліція Києва на своїй сторінці в Facebook.

Затриманий грабіжник (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Після затримання на місце прибула слідчо-оперативна група для з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, у Києві п'яний працівник автомийки викрав Mercedes клієнта і влаштував аварію. Чоловік пошкодив два автомобілі, після чого на великій швидкості мало не влетів на зупинку з людьми, але його зупинив стовп. Після ДТП він хотів сховатися з місця події, але небайдужі люди його зупинили і викликали поліцію.

Раніше у Києві учасниця популярного реаліті-шоу "Супермодель по-українськи" Орися Любителева стала жертвою пограбування. Вночі злодії розбили скло у її авто, яке було припарковане біля будинку, і забрали особисті речі.