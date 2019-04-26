Киевлянина больше года держали в неволе: все подробности (фото)

Мужчину похитили злоумышленники и более года насильно удерживали в арендованном доме под Киевом, заставляя его передать имущество. Пострадавший смог сбежать и обратился в полицию. Правоохранители в рамках расследования провели обыск в указанном здании и задержали семейную пару за преступления - незаконное лишение свободы или похищение человека и вымогательство, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

По словам 47-летнего пострадавшего киевлянина, который в начале 2018 получил в наследство квартиру на улице Сырецкой, его насильно держали взаперти, угрожали пистолетом, били и отобрали документы на недвижимость. Мужчине несколько раз удавалось убежать, но впоследствии злоумышленники его находили.

Подобные ситуации с похищением киевлянина продолжались с февраля 2018 года по март 2019 года.

Киевлянина больше года удерживали взаперти (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, установить движение направлении и модель автомобиля, на котором похитили киевлянина, удалось с помощью записей уличных камер видеонаблюдения.

При обыске в частном доме, где удерживали заложника, обнаружили мобильные телефоны, два пакета с наркотиками, документы, молотки, специально оснащенные палки, ножи и боевые патроны.

Полиция провела обыск в доме-"тюрьме" (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители доказали причастность семейной пары к совершению преступления - это жители Киевской области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленниками оказались рецидивисты (фото: kyiv.npu.gov.ua)

В полиции добавили, что в рамках уголовного производства (ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 189 УК) продолжаются мероприятия по установлению всех фигурантов и их причастности к совершению аналогичных преступлений.

Задержанным злоумышленникам объявили о подозрении, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Преступникам "светит" до 12 лет лишения свободы (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Как сообщалось ранее, в Киеве мошенники заставили 88-летнего пенсионера переписать на них квартиру, которая находится в центре столицы на Лютеранской.

Также мы писали о том, что в Харькове прокуратура задержала 38-летнего жителя города - бывшего правоохранителя - подозреваемого в похищении двух граждан Марокко с целью выкупа.

Напомним, в Черкассах ранее мужчина избил и похитил 18-летнего парня, и за его возвращение потребовал от его родственников 10 тысяч гривен.