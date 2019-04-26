Киянина понад рік тримали в неволі: всі подробиці (фото)

Чоловіка викрали зловмисники і понад рік насильно тримали в орендованому будинку під Києвом, змушуючи його передати майно. Потерпілий зміг втекти і звернувся до поліції. Правоохоронці в рамках розслідування провели обшук у вказаному будинку і затримали сімейну пару за злочини - незаконне позбавлення волі або викрадення людини та вимагання, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

За словами 47-річного постраждалого киянина, який на початку 2018 отримав у спадок квартиру на вулиці Сирецькій, його насильно тримали під замком, погрожували пістолетом, били і відібрали документи на нерухомість. Чоловікові кілька разів вдавалося втекти, але згодом зловмисники його знаходили.

Подібні ситуації з викраденням киянина тривали з лютого 2018 року по березень 2019 року.

Киянина більше року утримували під замком (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, встановити рух напрямку і модель автомобіля, на якому викрали киянина, вдалося за допомогою записів вуличних камер відеоспостереження.

При обшуку в приватному будинку, де утримували заручника, виявили мобільні телефони, два пакети з наркотиками, документи, молотки, спеціально оснащені палиці, ножі та бойові патрони.

Поліція провела обшук в будинку-"в'язниці" (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Правоохоронці довели причетність сімейної пари до вчинення злочину - це жителі Київської області, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Їх затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Зловмисниками виявилися рецидивісти (фото: kyiv.npu.gov.ua)

У поліції додали, що в рамках кримінального провадження (ч. 2 ст. 146 і ч. 4 ст. 189 КК) тривають заходи щодо встановлення всіх фігурантів та їх причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Затриманим зловмисникам оголосили про підозру, їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Злочинцям "світить" до 12 років позбавлення волі (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, у Києві шахраї змусили 88-річного пенсіонера переписати на них квартиру, що знаходиться в центрі столиці на Лютеранській.

Також ми писали про те, що в Харкові прокуратура затримала 38-річного жителя міста - колишнього правоохоронця - підозрюваного у викраденні двох громадян Марокко з метою викупу.

Нагадаємо, у Черкасах раніше чоловік побив і викрав 18-річного хлопця, і за його повернення вимагав від його родичів 10 тисяч гривень.