В Харькове задержали экс-милиционера за похищение двух граждан Марокко

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Иностранцев нашли при помощи функции геолокации на телефоне

В Харькове задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в похищении двух граждан Марокко и вымогательстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу прокуратуры Харьковской области.

Сообщается, что о факте похищения двух иностранцев правоохранителям сообщила жена одного из потерпевших. Она рассказала, что 6 декабря 2018 иностранцев остановили посреди улицы на Павловом поле, посадили в автомобиль и повезли в неизвестном направлении. После этого женщина потеряла связь с мужем.

Пострадавших удалось найти уже на следующий день при помощи функции геолокации на мобильном телефоне одного из похищенных.

"Марокканцев удерживали в гаражном кооперативе ради денег. Похитители представились иностранцам правоохранителями и угрожали лишением свободы, если те не передадут им 5 тыс. долларов", - рассказали в прокуратуре.

Один из пострадавших рассказал, что мужчины, которые их похитили, называли себя полицейскими и имитировали задержание, а также "провели несанкционированный обыск" у него дома, после чего вывезли его и другого потерпевшего к гаражу.

"Одного из подозреваемых задержали непосредственно на месте происшествия. При себе у мужчины обнаружили удостоверение капитана милиции, срок действия которого истек в 2014 году. По объяснениям задержанного, документ остался после увольнения из органов", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура утвердила подозрения экс-милиционеру за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательстве и похищении людей).

Напомним, в Харьковской области СБУ предотвратила заказное убийство фермера. Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель области подыскивает в криминальной среде исполнителей для похищения одного из местных производителей сельскохозяйственной продукции.