Киевлянин через приложение оплатил парковку: его машину эвакуировали и поцарапали (видео)

В Киеве машину местного жителя Петра Чуйко отвезли на штрафплощадку через 5 минут после того, как он оплатил услугу через приложение.
Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook.
Так, инцидент произошел, 26 июля, на улице Костельной.
Как рассказал киевлянин, он не смотрел на дорожные знаки, запрещающие парковку, а лишь воспользовался информацией из приложения "Киева Цифрового".
В частности, его машину забрали на штрафплощадку и поцарапали во время эвакуации. Кроме того, теперь мужчина пытается разобраться в ситуации и требует возмещения средств.
Как видно на фото, в приложении улица Костельная была отмечена как зона для парковки.
Фото: киевлянин через приложение оплатил парковку (facebook.com/petczu)
По словам мужчины, в сервисе 1551 ему посоветовали обращаться в Киевтранспарксервис. При этом заместитель Виталия Кличко Константин Усов лишь подтвердил, что парковаться на Костельной нельзя. Объяснить, почему в приложении это место значилось, как зона для парковки, чиновник не смог.
Также киевлянин написал заявление в инспекцию по парковке и хочет отсудить деньги, которые взыскали с него за эвакуацию.
Фото: киевлянин через приложение оплатил парковку (facebook.com/petczu)
В комментариях к публикации работник техподдержки "Киева Цифрового" отметил, что полоса на Костельной перестала быть местом для парковки с 26 июля. При этом изменения в реестры внести не успели.
В комментариях пользователи высказались относительно этого инцидента.
Ранее мы сообщали, что в Киеве разоблачили парковочных аферистов. Так нелегальные парковщики, которые берут деньги наличными, хотя в столице уже как 4 года эта плата берется не "кэшем".
Также в Киеве начали активно штрафовать водителей.