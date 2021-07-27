Киевлянин через приложение оплатил парковку: его машину эвакуировали и поцарапали (видео)

Так, инцидент произошел, 26 июля, на улице Костельной.

Как рассказал киевлянин, он не смотрел на дорожные знаки, запрещающие парковку, а лишь воспользовался информацией из приложения "Киева Цифрового".

В частности, его машину забрали на штрафплощадку и поцарапали во время эвакуации. Кроме того, теперь мужчина пытается разобраться в ситуации и требует возмещения средств.

Как видно на фото, в приложении улица Костельная была отмечена как зона для парковки.

Фото: киевлянин через приложение оплатил парковку (facebook.com/petczu)

По словам мужчины, в сервисе 1551 ему посоветовали обращаться в Киевтранспарксервис. При этом заместитель Виталия Кличко Константин Усов лишь подтвердил, что парковаться на Костельной нельзя. Объяснить, почему в приложении это место значилось, как зона для парковки, чиновник не смог.

Также киевлянин написал заявление в инспекцию по парковке и хочет отсудить деньги, которые взыскали с него за эвакуацию.

Фото: киевлянин через приложение оплатил парковку (facebook.com/petczu)

Как отреагировали техподдержка приложения

В комментариях к публикации работник техподдержки "Киева Цифрового" отметил, что полоса на Костельной перестала быть местом для парковки с 26 июля. При этом изменения в реестры внести не успели.

В комментариях пользователи высказались относительно этого инцидента.