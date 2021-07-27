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Киянин через додаток оплатив парковку: його машину евакуювали та подряпали (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві автівку місцевого мешканця Петра Чуйка відвезли на штрафмайданчик через 5 хвилин після того, як він оплатив послугу через додаток.

Про це чоловік написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, інцидент стався, 26 липня, на вулиці Костьольній.

Як розповів киянин, він не дивився на дорожні знаки, які забороняють паркування, а лише скористався інформацією з додатка "Києва Цифрового".

Зокрема, його машину забрали на штрафмайданчик та подряпали під час евакуації. Окрім того, тепер чоловік намагається розібратися в ситуації та вимагає відшкодування коштів.

Як видно на фото, в додатку вулиця Костьольна була відмічена, як зона для паркування.

Фото: киянин через додаток оплатив парковання (facebook.com/petczu)

За словами чоловіка, у сервісі 1551 йому порадили звертатися до Київтранспарксервісу. При цьому заступник Віталія Кличка Костянтин Усов лише підтвердив, що паркуватися на Костьольній не можна. Пояснити, чому в додатку це місце значилося, як зона для паркування, посадовець не зміг.

Також киянин написав заяву до інспекції з паркування та хоче відсудити гроші, які стягнули з нього за евакуацію.

Фото: киянин через додаток оплатив парковання (facebook.com/petczu)

Як відреагували техпідтримка додатку

У коментарях до публікації працівник техпідтримки "Києва Цифрового" зазначив, що смуга на Костьольній перестала бути місцем для паркування з 26 липня. При цьому зміни у реєстри внести не встигли.

У коментарях користувачі висловись щодо цього інциденту.

  • Мобільних додатків в правилах ПДР немає, водій керується знаками й розміткою, в цьому випадку інспектор правий;
  • Авто вже забрали, там схема зараз працює дуже швидко, інспектор вже заздалегідь знає кого забирати, він просто чекає на евакуатор, 2-3 хвилини й авто немає;
  • В мене була ситуація, я повернувся до авто, коли евакуатор підіймав його. Там мені інспектор сказав, що я запізнився на 40 секунд, і тепер автомобіль заберете на штраф майданчику і бігом злиняв з місця.

Раніше ми повідомляли, що у Києві викрили паркувальних аферистів. Так нелегальні паркувальники, які беруть гроші готівкою, хоча в столиці вже як 4 роки ця плата береться не "кешем".

Також у Києві почали активно штрафувати водіїв.

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Київ