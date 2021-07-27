Киянин через додаток оплатив парковку: його машину евакуювали та подряпали (відео)

У Києві автівку місцевого мешканця Петра Чуйка відвезли на штрафмайданчик через 5 хвилин після того, як він оплатив послугу через додаток.
Про це чоловік написав на своїй сторінці в Facebook.
Так, інцидент стався, 26 липня, на вулиці Костьольній.
Як розповів киянин, він не дивився на дорожні знаки, які забороняють паркування, а лише скористався інформацією з додатка "Києва Цифрового".
Зокрема, його машину забрали на штрафмайданчик та подряпали під час евакуації. Окрім того, тепер чоловік намагається розібратися в ситуації та вимагає відшкодування коштів.
Як видно на фото, в додатку вулиця Костьольна була відмічена, як зона для паркування.
Фото: киянин через додаток оплатив парковання (facebook.com/petczu)
За словами чоловіка, у сервісі 1551 йому порадили звертатися до Київтранспарксервісу. При цьому заступник Віталія Кличка Костянтин Усов лише підтвердив, що паркуватися на Костьольній не можна. Пояснити, чому в додатку це місце значилося, як зона для паркування, посадовець не зміг.
Також киянин написав заяву до інспекції з паркування та хоче відсудити гроші, які стягнули з нього за евакуацію.
Фото: киянин через додаток оплатив парковання (facebook.com/petczu)
У коментарях до публікації працівник техпідтримки "Києва Цифрового" зазначив, що смуга на Костьольній перестала бути місцем для паркування з 26 липня. При цьому зміни у реєстри внести не встигли.
У коментарях користувачі висловись щодо цього інциденту.
Раніше ми повідомляли, що у Києві викрили паркувальних аферистів. Так нелегальні паркувальники, які беруть гроші готівкою, хоча в столиці вже як 4 роки ця плата береться не "кешем".
Також у Києві почали активно штрафувати водіїв.