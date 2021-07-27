Киянин через додаток оплатив парковку: його машину евакуювали та подряпали (відео)

Так, інцидент стався, 26 липня, на вулиці Костьольній.

Як розповів киянин, він не дивився на дорожні знаки, які забороняють паркування, а лише скористався інформацією з додатка "Києва Цифрового".

Зокрема, його машину забрали на штрафмайданчик та подряпали під час евакуації. Окрім того, тепер чоловік намагається розібратися в ситуації та вимагає відшкодування коштів.

Як видно на фото, в додатку вулиця Костьольна була відмічена, як зона для паркування.

Фото: киянин через додаток оплатив парковання (facebook.com/petczu)

За словами чоловіка, у сервісі 1551 йому порадили звертатися до Київтранспарксервісу. При цьому заступник Віталія Кличка Костянтин Усов лише підтвердив, що паркуватися на Костьольній не можна. Пояснити, чому в додатку це місце значилося, як зона для паркування, посадовець не зміг.

Також киянин написав заяву до інспекції з паркування та хоче відсудити гроші, які стягнули з нього за евакуацію.

Фото: киянин через додаток оплатив парковання (facebook.com/petczu)

Як відреагували техпідтримка додатку

У коментарях до публікації працівник техпідтримки "Києва Цифрового" зазначив, що смуга на Костьольній перестала бути місцем для паркування з 26 липня. При цьому зміни у реєстри внести не встигли.

У коментарях користувачі висловись щодо цього інциденту.