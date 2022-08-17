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Киевляне требуют сократить комендантский час: Кличко должен ответить на петицию

Петиция о сокращении комендантского времени в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

На сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию об уменьшении продолжительности комендантского часа в столице. Петиция уже набрала достаточное количество голосов, поэтому теперь ее должны рассмотреть.

Отметим, что петиция №10988 была зарегистрирована еще 4 августа.

Так, автор петиции Иван Мирошниченко предлагает перенести на 1-й час ночи начало ограничения на передвижение по городу.

По его словам, из-за комендантского часа общественный транспорт слишком рано заканчивает свою работу.

"В связи с тем что прекращение движения транспорта в 21:30 объясняют комендантским часом, который начинается в 23:00. Предлагаю уменьшить комендантский час, а именно чтобы он начинался с 1:00 ночи", - говорится в петиции.

По состоянию на 17 августа, петиция собрала 6665 подписей. Поэтому теперь ее должен рассмотреть мэр города Виталий Кличко.

Петиция о сокращении комендантского времени в Киеве набрала необходимое количество голосов (скрин)

Добавим, что Иван Мирошниченко также зарегистрировал петицию о продлении времени работы городского транспорта в Киеве. В петиции №10961 которая была зарегистрирована на сайте Киевсовета 19 июля, автор просит продлить работу транспорта до 22:30, что сделает его более доступным в вечернее время.

Ранее мы сообщали, что жители Киева требуют отменить остановку транспорта во время тревоги.

Также мы писали, что украинцы распространяют петицию о вручении повесток.

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Петиция