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Кияни вимагають скоротити комендантську годину: Кличко має відповісти на петицію

Петиція про скороченні комендантського часу у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію про зменшення тривалості комендантської години в столиці. Петиція вже набрала достатню кількість голосів, тому тепер її мають розглянути.

Зазначимо, що петиція №10988 була зареєстрована ще 4 серпня.

Так, автор петиції Іван Мірошниченко пропонує перенести на 1-шу годину ночі початок обмеження на пересування містом.

За його словами, через комендантську годину громадський транспорт занадто рано закінчує свою роботу.

"В зв'язку з тим що припинення руху транспорту о 21:30 пояснюють комендантською годиною, яка починається о 23:00. Пропоную зменшити комендантську годину, а саме щоб вона розпочиналась з 1:00 ночі", - йдеться в петиції.

Станом на 17 серпня, петиція зібрала 6665 підписів. Тому тепер її має розглянути мер міста Віталій Кличко.

Петиція про скорочення комендантського часу у Києві набрала необхідну кількість голосів (скрін)

Додамо, що Іван Мірошниченко також зареєстрував петицію про продовження часу роботи міського транспорту в Києві. У петиції №10961 яка була зареєстрована на сайті Київради 19 липня, автор просить подовжити роботу транспорту до 22:30, що зробить його більш доступним у вечірній час.

Раніше ми повідомляли, що жителі Києва вимагають скасувати зупинку транспорту під час тривоги.

Також ми писали, що українці поширюють петицію про вручення повісток.

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Петиція