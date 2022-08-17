Кияни вимагають скоротити комендантську годину: Кличко має відповісти на петицію

Так, автор петиції Іван Мірошниченко пропонує перенести на 1-шу годину ночі початок обмеження на пересування містом.

За його словами, через комендантську годину громадський транспорт занадто рано закінчує свою роботу.

"В зв'язку з тим що припинення руху транспорту о 21:30 пояснюють комендантською годиною, яка починається о 23:00. Пропоную зменшити комендантську годину, а саме щоб вона розпочиналась з 1:00 ночі", - йдеться в петиції.

Станом на 17 серпня, петиція зібрала 6665 підписів. Тому тепер її має розглянути мер міста Віталій Кличко.

Петиція про скорочення комендантського часу у Києві набрала необхідну кількість голосів (скрін)

Додамо, що Іван Мірошниченко також зареєстрував петицію про продовження часу роботи міського транспорту в Києві. У петиції №10961 яка була зареєстрована на сайті Київради 19 липня, автор просить подовжити роботу транспорту до 22:30, що зробить його більш доступним у вечірній час.