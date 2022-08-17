ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киевляне требуют сократить комендантский час: Кличко должен ответить на петицию

Новина українською →
Киев, Среда 17 августа 2022 18:58
Киевляне требуют сократить комендантский час: Кличко должен ответить на петицию Петиция о сокращении комендантского времени в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

На сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию об уменьшении продолжительности комендантского часа в столице. Петиция уже набрала достаточное количество голосов, поэтому теперь ее должны рассмотреть.

Отметим, что петиция №10988 была зарегистрирована еще 4 августа.

Так, автор петиции Иван Мирошниченко предлагает перенести на 1-й час ночи начало ограничения на передвижение по городу.

По его словам, из-за комендантского часа общественный транспорт слишком рано заканчивает свою работу.

"В связи с тем что прекращение движения транспорта в 21:30 объясняют комендантским часом, который начинается в 23:00. Предлагаю уменьшить комендантский час, а именно чтобы он начинался с 1:00 ночи", - говорится в петиции.

По состоянию на 17 августа, петиция собрала 6665 подписей. Поэтому теперь ее должен рассмотреть мэр города Виталий Кличко.

Киевляне требуют сократить комендантский час: Кличко должен ответить на петициюПетиция о сокращении комендантского времени в Киеве набрала необходимое количество голосов (скрин)

Добавим, что Иван Мирошниченко также зарегистрировал петицию о продлении времени работы городского транспорта в Киеве. В петиции №10961 которая была зарегистрирована на сайте Киевсовета 19 июля, автор просит продлить работу транспорта до 22:30, что сделает его более доступным в вечернее время.

Ранее мы сообщали, что жители Киева требуют отменить остановку транспорта во время тревоги.

Также мы писали, что украинцы распространяют петицию о вручении повесток.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петиция
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь