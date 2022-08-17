Кияни вимагають скоротити комендантську годину: Кличко має відповісти на петицію
На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію про зменшення тривалості комендантської години в столиці. Петиція вже набрала достатню кількість голосів, тому тепер її мають розглянути.
Зазначимо, що петиція №10988 була зареєстрована ще 4 серпня.
Так, автор петиції Іван Мірошниченко пропонує перенести на 1-шу годину ночі початок обмеження на пересування містом.
За його словами, через комендантську годину громадський транспорт занадто рано закінчує свою роботу.
"В зв'язку з тим що припинення руху транспорту о 21:30 пояснюють комендантською годиною, яка починається о 23:00. Пропоную зменшити комендантську годину, а саме щоб вона розпочиналась з 1:00 ночі", - йдеться в петиції.
Станом на 17 серпня, петиція зібрала 6665 підписів. Тому тепер її має розглянути мер міста Віталій Кличко.
Петиція про скорочення комендантського часу у Києві набрала необхідну кількість голосів (скрін)
Додамо, що Іван Мірошниченко також зареєстрував петицію про продовження часу роботи міського транспорту в Києві. У петиції №10961 яка була зареєстрована на сайті Київради 19 липня, автор просить подовжити роботу транспорту до 22:30, що зробить його більш доступним у вечірній час.
Раніше ми повідомляли, що жителі Києва вимагають скасувати зупинку транспорту під час тривоги.
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