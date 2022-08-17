ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кияни вимагають скоротити комендантську годину: Кличко має відповісти на петицію

Новость на русском →
Київ, Середа 17 серпня 2022 18:58
Кияни вимагають скоротити комендантську годину: Кличко має відповісти на петицію Петиція про скороченні комендантського часу у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію про зменшення тривалості комендантської години в столиці. Петиція вже набрала достатню кількість голосів, тому тепер її мають розглянути.

Зазначимо, що петиція №10988 була зареєстрована ще 4 серпня.

Так, автор петиції Іван Мірошниченко пропонує перенести на 1-шу годину ночі початок обмеження на пересування містом.

За його словами, через комендантську годину громадський транспорт занадто рано закінчує свою роботу.

"В зв'язку з тим що припинення руху транспорту о 21:30 пояснюють комендантською годиною, яка починається о 23:00. Пропоную зменшити комендантську годину, а саме щоб вона розпочиналась з 1:00 ночі", - йдеться в петиції.

Станом на 17 серпня, петиція зібрала 6665 підписів. Тому тепер її має розглянути мер міста Віталій Кличко.

Кияни вимагають скоротити комендантську годину: Кличко має відповісти на петиціюПетиція про скорочення комендантського часу у Києві набрала необхідну кількість голосів (скрін)

Додамо, що Іван Мірошниченко також зареєстрував петицію про продовження часу роботи міського транспорту в Києві. У петиції №10961 яка була зареєстрована на сайті Київради 19 липня, автор просить подовжити роботу транспорту до 22:30, що зробить його більш доступним у вечірній час.

Раніше ми повідомляли, що жителі Києва вимагають скасувати зупинку транспорту під час тривоги.

Також ми писали, що українці поширюють петицію про вручення повісток.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петиція
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя