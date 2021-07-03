Киевляне проучили автохама на "блатных" номерах (фото)

В Киеве водитель кроссовера Nissan X-Trail припарковал свое авто на лужайке во дворе около жилых домов на Оболони, и ушел по своим делам. Возмущенные жители столицы решили преподать автохаму урок, и оставили на капоте "послание".

Об этом 3 июля передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook .

Также в сети опубликовали фото с наглядной демонстрацией такого "урока".

Как видно на снимке, инновационный кроссовер украшает специальный номерной знак с четырьмя восьмерками - такая комбинация цифр пользуется большим спросом среди автовладельцев, а номера считаются элитными. Так, в МРЭО указывалась цена на номера для транспорта "8888" в 10 тысяч гривен.

Как оказалось, раскошелиться владелец Nissan на "крутость" смог, а вот заплатить за парковку в положенном месте или просто нормально оставить машину - тут уже сложности.

И вот к чему это привело: неизвестные положили на капот около лобового стекла увесистые каменюки и пакеты с мусором.

"Сегодня утром на Иорданской, 11 водителю с "блатным" номером напомнили, что так нормальные люди не паркуются. Nissan BX8888KC", - говорится в публикации.

В Киеве автохаму с элитными номерами оставили на машине "послание" (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях одна из пользователей сети поделилась историей, как ее знакомые однажды проучили другого "героя парковки":

"У нас когда-то так один шибко умный свою Таврию загонял в палисадник под каштаны. Таврия машина легкая, наши пацаны ее развернули и впритык между двумя каштанами воткнули. Все, больше мы его не видели", - написала женщина.