Защита от автохамов: в Киеве жители многоэтажки решили бороться с "героями парковки" (фото)
В Киеве в Днепровском районе местные жители решили бороться с водителями, которые паркуют автомобили в зеленой зоне.
Об этом сообщили в Telegram-канале Киев Оперативный
Так, событие произошло во дворе жилого дома, который расположен на улице Алишера Навои, 78. Люди установили деревянные колья в тех местах, где колеса машин уже уничтожили газоны.
"Тот момент, когда ты решил, что ты есть "хозяином жизни" и можешь постоянно уничтожать газон, ставя туда свой автомобиль. Но похоже, что не все жители разделили эти захваты и кто – то поставил колышки", - говорится в сообщении.
Как известно, примерно в 100 метрах от дома, на бульваре Перова есть автостоянка.
Фото: в Киеве жители многоэтажки борются с автомобилями, которые паркуют на зеленой зоне (t.me/KyivOperativ)
В комментариях пользователи пишут, что таких парковщиков в Киеве много. Однако пишут, что такие методы не помогут, необходимо вызвать инспектора по парковке.
- Вытащат столбцы и выбросят их
- Не поможет, выломают
- Таких не людей у Киева много
- Туда нужно инспектора по парковке
- Смысла нет в этих столбиках. Только зря потратили силы и время
- А куда обращаться, чтобы поставили столбики? А то, а ведь слишком достали парковаться на тротуаре по улице Старонаводницкой
- И так будет с каждым
- Незачем парковаться на зеленой зоне.
Ранее мы сообщали, что в Киеве в разы взлетит цена на парковку.
Также В Киеве "героиня парковки" залезла на эвакуатор и отбивалась от полиции.