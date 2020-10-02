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Киевляне ополчились на "героев парковки": ломают зеркала и оставляют вонючие "презенты"

Киев, Пятница 02 октября 2020 19:46
Киевляне ополчились на "героев парковки": ломают зеркала и оставляют вонючие "презенты"
В Киеве проучили "героев парковки" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве проучили "героев парковки" и вызвали споры в сети

В Киеве водители авто, которые паркуются в неположенных местах, рискуют обнаружить внезапные повреждения на своем транспорте или неприятные мусорные "подарки". В столице за день зафиксировали сразу несколько подобных случаев "мести".

Кадры последствий таких "уроков" 2 октября опубликовал ресурс "dtp.kiev.ua" в Telegram-канале и Facebook-странице.

В одном из случаев "герою парковки" на новенький автомобиль Volkswagen на капот положили пакет с мусором. Отмечается, что водитель оставил машину в неположенном месте, затруднив проход к мусорным бакам во дворе на улице.

"Что делать-то, братья? Как бороться с этим беспределом", - подписал кадры автор публикации.

Киевляне ополчились на &quot;героев парковки&quot;: ломают зеркала и оставляют вонючие &quot;презенты&quot;

В Киеве "герою парковки" оставили мусор на капоте авто (фото: t.me/dtpkievua)

Также в интернете показали, как "проучили" автомобилистку за то, что она так оставила свой BMW в проезде, что кареты "скорой помощи" или машины спасателей просто не смогли бы проехать.

"Судя по всему девушка водитель BMW так и не может понять, за что наказали "народные эльфы", повредив дворники и зеркала", - говорится в материале.

Кроме того, в сети показали фото, как сломали зеркало заднего вида на другом автомобиле.

"Преступление и наказание", - лаконично подписан снимок.

Киевляне ополчились на &quot;героев парковки&quot;: ломают зеркала и оставляют вонючие &quot;презенты&quot;Киевляне ополчились на &quot;героев парковки&quot;: ломают зеркала и оставляют вонючие &quot;презенты&quot;

В Киеве "героям парковки" ломают зеркала заднего вида на авто (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua / t.me/dtpkievua)

Нужно сказать, что пользователи сети в комментариях тут же стали упрекать подобные методы воспитания "героев парковки" и отмечать, что порча имущества - и есть преступление.

  • Действительно, можно же просто человеку имущество портить. Только он вызовет копов, и окажется что на здании напротив есть камера, а знака запрещающего парковку - нет.
  • Мне лично, не понятно почему этот шарик стоит у бордюра, и вообще, должен ли он там быть, или это чья-то прихоть. Я не вижу по этому фото обстановки вокруг и не могу правильно оценить неправомерность или некорректность действий этого водителя.
  • Конечно, зеркало сломать ведь проще чем разобраться в ситуации.

Ранее мы писали о том, что в Киеве "герой парковки" получил гневное послание, и стал известен текст записки.

Напомним также, что недавно в Харькове "героя парковки" настигла карма, после чего в сети сделали предупреждение водителям.

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