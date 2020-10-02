Киевляне ополчились на "героев парковки": ломают зеркала и оставляют вонючие "презенты"

В Киеве проучили "героев парковки" и вызвали споры в сети
В Киеве водители авто, которые паркуются в неположенных местах, рискуют обнаружить внезапные повреждения на своем транспорте или неприятные мусорные "подарки". В столице за день зафиксировали сразу несколько подобных случаев "мести".
Кадры последствий таких "уроков" 2 октября опубликовал ресурс "dtp.kiev.ua" в Telegram-канале и Facebook-странице.
В одном из случаев "герою парковки" на новенький автомобиль Volkswagen на капот положили пакет с мусором. Отмечается, что водитель оставил машину в неположенном месте, затруднив проход к мусорным бакам во дворе на улице.
"Что делать-то, братья? Как бороться с этим беспределом", - подписал кадры автор публикации.
В Киеве "герою парковки" оставили мусор на капоте авто (фото: t.me/dtpkievua)
Также в интернете показали, как "проучили" автомобилистку за то, что она так оставила свой BMW в проезде, что кареты "скорой помощи" или машины спасателей просто не смогли бы проехать.
"Судя по всему девушка водитель BMW так и не может понять, за что наказали "народные эльфы", повредив дворники и зеркала", - говорится в материале.
Кроме того, в сети показали фото, как сломали зеркало заднего вида на другом автомобиле.
"Преступление и наказание", - лаконично подписан снимок.
В Киеве "героям парковки" ломают зеркала заднего вида на авто (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua / t.me/dtpkievua)
Нужно сказать, что пользователи сети в комментариях тут же стали упрекать подобные методы воспитания "героев парковки" и отмечать, что порча имущества - и есть преступление.
Ранее мы писали о том, что в Киеве "герой парковки" получил гневное послание, и стал известен текст записки.
Напомним также, что недавно в Харькове "героя парковки" настигла карма, после чего в сети сделали предупреждение водителям.