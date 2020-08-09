В Харькове "героя парковки" настигла карма: своеобразное наказание попало на камеру

В Харькове героя парковки настигла карма (иллюстративное фото: canva.com)

"Герой парковки" припарковался в неположенном месте, что закончилось для него плачевно

В Харькове владелец иномарки припарковался в неположенном месте – сбоку от здания театра имени Т. Г. Шевченко. Очевидцы заметили, как на парковочном на автомобиль обрушились ветхие элементы фасада конструкции. Соответствующее фото опубликовали в канале в Telegram "Х**вый Харьков".

Основным сообщением публикации было то, что внешняя отделка здания начала осыпаться. В сообществе предупредили харьковчан и призвали быть осторожными возле театра. Также там "передали привет" героям парковки, которые оставляют свои авто рядом с театром "Березиль".

"Обваливается фасад театра Шевченко. Всем любителям "правильной" парковки — привет!" – написали в публикации.

В Харькове героя парковки настигла карма (фото: t.me/hueviykharkov)

Стоит напомнить, что в Киеве "отличился" новый герой парковки. Из-за автомобиля не смогли проехать троллейбусы.

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