Киевлянам рассказали про тарифы на тепло: сколько будем платить

Тариф, вероятнее всего, останется таким же, каким был раньше
Тарифы на отопление 2019 в Киеве меняться не будут. Об этом на брифинге сообщил Петр Пантелеев - замглава Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как отметил Пантелеев, Киев начинает этот сезон с таким тарифом, который был раньше. В то же время есть вопросы относительно постановления Кабинета министров, который предусматривает предельные тарифы.
Кроме того, замглавы сообщает, что хотел бы прояснить формальную сторону данного вопроса.
"Предельный тариф 1400 грн утвержден на услугу по поставке тепловой энергии. Сегодня существуют тарифы на услуги по централизованному отоплению. В Киеве это 1654 грн. Это разные вещи, их невозможно сравнивать. Этот вопрос будет рассматриваться в судах", - сказал он.
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