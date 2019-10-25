ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тарифы на тепло в Киеве повышать не планируют

Новости » Экономика    25.10.2019 - 11:44
Тарифы на тепло в Киеве повышать не планируют
Фото:Петр Пантелеев (kievcity.gov.ua)

Киев начнет сезон с прошлогодним тарифом

Тариф на тепло для населения в Киеве в начале отопительного сезона меняться не будет. Об этом на брифинге сказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Пантелеев, Киев начинает этот сезон с таким тарифом, который был раньше.

В то же время, по его словам, есть вопросы относительно постановления Кабинета министров, которая предусматривает предельные тарифы.

"Хочу прояснить формальную сторону этого вопроса. Предельный тариф 1400 грн утвержден на услугу по поставке тепловой энергии. Сегодня существуют тарифы на услуги по централизованному отоплению. В Киеве это 1654 грн. Это разные вещи, их невозможно сравнивать. Этот вопрос будет рассматриваться в судах", - сказал он.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предлагает повысить тарифы на производство тепловой энергии для нужд населения с 1 января 2020 года на 29,64%.

В то же время в КГГА заявили, что обнародованный на сайте КП "Киевтеплоэнерго" проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа - производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год. По данным КГГА, "Киевтеплоэнерго" пока не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения.

В Киеве с 1 февраля выросли тарифы на воду "Нафтогаз" назвал объемы газа в ПХГ
Темы: Отопительный сезон
Новости Украины тарифыКиевКГГА
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь