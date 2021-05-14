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Киевлянам рассказали, на сколько может подорожать проезд в метро

Автор: Людмила Жукова

В Киеве могут повысить стоимость проезда в метро. Но ожидать стоимости разового входа 20 гривен - не стоит.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт Дмитрий Беспалов.

Эксперт высказал предположение, что цена за проезд точно возрастет, к этому следует быть готовыми.

"Мне это напоминает историю о "проси 25, чтобы дали 15". Это тоже стандартная история для коммунальных предприятий, и они никогда не получают полностью то финансирование, которое просят", - сообщил Беспалов.

Специалист отметил, что вряд ли киевлянам повысят проезд в метро в три раза. Он полагает, что киевская власть и метрополитен могут сойтись на тарифе 15 гривен.

"Возможно и здесь они преувеличили определенные моменты, чтобы потом сойтись на меньшем тарифе, типа 15 грн, потому что подорожание почти втрое - я такого не помню, и это всегда шок. Похоже на элемент торга - давайте договариваться посередине", - рассказал эксперт.

Беспалов предположил, что было бы выгоднее повышать цену летом, когда люди в отпусках, пассажиропоток в подземке небольшой. А вот осенью люди вернутся из отпусков и вполне возможно недовольство с их стороны.

Напомним, последний раз проезд в киевском метрополитене повышали в 2018 году.

Как мы ранее сообщали, в Киеве закроют аэропорт "Жуляны" почти на год.

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