Киянам розповіли, на скільки може подорожчати проїзд у метро

Експерт висловив припущення, що ціна за проїзд точно зросте, до цього слід бути готовими.

"Мені це нагадує історію про "проси 25, щоб дали 15". Це теж стандартна історія для комунальних підприємств, і вони ніколи не отримують повністю те фінансування, яке просять", - повідомив Беспалов.

Фахівець зазначив, що навряд чи киянам підвищать проїзд в метро в три рази. Він вважає, що київська влада і метрополітен можуть зійтися на тарифі 15 гривень.

"Можливо і тут вони перебільшили певні моменти, щоб потім зійтися на меншому тарифі, типу 15 грн, тому що подорожчання майже втричі - я такого не пам'ятаю, і це завжди шок. Схоже на елемент торгу - давайте домовлятися посередині", - розповів експерт.

Беспалов припустив, що було б вигідніше підвищувати ціну влітку, коли люди у відпустках, пасажиропотік в підземці невеликий. А ось восени люди повернуться з відпусток і цілком можливе невдоволення з їхнього боку.

Нагадаємо, останній раз проїзд у Київському метрополітені підвищували у 2018 році.