Самый дешевый в Европе: Кличко рассказал, когда подорожает проезд в метро и насколько

Проезд в метро Киева подорожает . Но случится это не так быстро, как опасаются пассажиры. Решение о повышении тарифа будет приниматься летом.

Градоначальник успокоил людей и сказал, что до 20-25 гривен стоимость проезда в подземке подымать не будут.

"Одно могу сказать, что тема повышения тарифа назрела. Но могу гарантировать, что до 20-25 грн поднимать мы ни в коем случае не планируем. Я не исключаю, что повышение будет в ближайшее время, но однозначно сделаем так, чтобы это повышение не ударило сильно по людям", - подчеркнул Кличко.

Кличко в который раз напомнил украинцам, что на сегодняшний день стоимость проезда в общественном транспорте Киева является самой низкой в Европе.

"Профсоюзы приходили с просьбой повысить тариф. Звучали и 25 грн, и 20 грн за проезд. У нас действительно есть проблема. Сегодня проезд в Киеве самый дешевый в Европе и мы видим, что мэры других городов подняли проезд. У нас транспортная отрасль дотационная - почти 3 млрд грн мы дотируем. Это заработные платы, метро, дороги и подвижной состав", - резюмировал Кличко.