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Самый дешевый в Европе: Кличко рассказал, когда подорожает проезд в метро и насколько

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Киев, Среда 26 мая 2021 14:26
Самый дешевый в Европе: Кличко рассказал, когда подорожает проезд в метро и насколько Фото: проезд в метро подорожает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Проезд в метро Киева подорожает. Но случится это не так быстро, как опасаются пассажиры. Решение о повышении тарифа будет приниматься летом.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Градоначальник успокоил людей и сказал, что до 20-25 гривен стоимость проезда в подземке подымать не будут.

"Одно могу сказать, что тема повышения тарифа назрела. Но могу гарантировать, что до 20-25 грн поднимать мы ни в коем случае не планируем. Я не исключаю, что повышение будет в ближайшее время, но однозначно сделаем так, чтобы это повышение не ударило сильно по людям", - подчеркнул Кличко.

Кличко в который раз напомнил украинцам, что на сегодняшний день стоимость проезда в общественном транспорте Киева является самой низкой в Европе.

"Профсоюзы приходили с просьбой повысить тариф. Звучали и 25 грн, и 20 грн за проезд. У нас действительно есть проблема. Сегодня проезд в Киеве самый дешевый в Европе и мы видим, что мэры других городов подняли проезд. У нас транспортная отрасль дотационная - почти 3 млрд грн мы дотируем. Это заработные платы, метро, дороги и подвижной состав", - резюмировал Кличко.

Как мы ранее писали, киевлянам рассказали, сколько должен стоить проезд в метро и когда поднимутся цены.

Читайте также, названа максимальная стоимость проезда в метро Киева.

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