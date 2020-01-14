Киевлян ждет новый транспортный коллапс: где будет не проехать

Жители Киева столкнуться с проблемами на дорогах
В Киеве перекрыто движение транспорта из-за прорыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza, который произошел вчера, 13 января, вечером. Также ограничено движение машин на Южном мосту. Об этом сообщает КГГА.
В связи с инцидентом на улице Антоновича изменены маршруты троллейбусов 1, 12, 42-Д, 43, 50 и 20 автобусов, 20-К, 27, 51, 52. Пассажиров и водителей просят планировать свои маршруты с учетом новых изменений:
Скриншот с Google Maps
Также в столице ограничено движение автотранспорта на Южном мосту с 14 по 19 января. При этом 14-16 января движение частично будет ограничено с 12:00 до 20:00, а с 17 января – с 20:00 до 20:00 19 января.
Работы будут проходить на нескольких участках в направлении станции метро "Выдубичи".
Также сегодня, 14 января, ограничено движение на Северном мосту. Ремонтные работы проходят с 8:00 и до 17:00.
Напомним, что в результате прорыва трубопровода ожоги получили 9 человек. Это посетители Ocean Plaza и пассажиров маршрутки. Кроме того, повреждения получили много автомобилей, которые находились на парковке ТЦ и возле него.
При этом в КГГА отметили, что все пострадавшие от прорыва трубы смогут получить компенсацию. Решение по возмещению ущерба будет рассматриваться по каждому отдельному случаю.
О владельцах транспортных средств также не забудут. Специальная комиссия проверит пострадавшие автомобили и решит какую комиссию кому выплатить.
Ранее сообщалось о том, что во время инцидента в Ocean Plaza люди с криками бежали по горячей воде. Некоторые люди были заблокированы в торговом центре, и они пытались выбить стекла, чтобы вырваться из ловушки.