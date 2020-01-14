Киян чекає новий транспортний колапс: де буде не проїхати

У Києві буде новий транспортний колапс (фото: РБК-Україна)

Жителі Києва зіткнутися з проблемами на дорогах

У Києві перекрито рух транспорту через прорив тепломережі біля торгового центру "Ocean Plaza" , який стався вчора, 13 січня, ввечері. Також обмежено рух машин на Південному мосту. Про це повідомляє КМДА.

У зв'язку з інцидентом на вулиці Антоновича змінені маршрути тролейбусів 1, 12, 42-Д, 43, 50 та 20 автобусів, 20-К, 27, 51, 52. Пасажирів і водіїв просять планувати свої маршрути з урахуванням нових змін:

тролейбуси № 1 курсують від вул. Маршальська до вул. Саперно-Слобідська;

тролейбуси № 12 - від ст. м "Васильківська" до вул. Саперно-Слобідська;

тролейбуси № 42-Д - просп. від Відрадний до вул. Саперно-Слобідська;

тролейбуси № 43 - від Кібцентр до Дарницької пл. без заїзду на Либідську пл.;

тролейбуси № 50 - від вул. Милославська до Дарницької пл.;

автобуси № 20 - ст. м "Площа Льва Толстого" - вул. Джона Маккейна - б-р Дружби Народів - ж/м Корчувате";

автобуси № 20К: ст. м "Площа Льва Толстого" - вул. Джона Маккейна - б-р Дружби Народів - вул. Маршальська;

автобуси № 27 - с. Пирогів до Деміївської пл.;

автобуси № 51 - від ст. м. "Червоний хутір" до Деміївської пл.;

автобуси № 52 від вул. Закарпатська до Деміївської пл.

Скріншот з Google Maps

Також в столиці обмежено рух автотранспорту на Південному мосту з 14 по 19 січня. При цьому 14-16 січня рух частково буде обмежено з 12:00 до 20:00, а з 17 січня – з 20:00 до 20:00 19 січня.

Роботи будуть проходити на кількох дільницях у напрямку станції метро "Видубичі".

Також сьогодні, 14 січня, обмежено рух на Північному мосту. Ремонтні роботи проходять з 8:00 і до 17:00.

Нагадаємо, що в результаті прориву трубопроводу опіки отримали 9 осіб. Це відвідувачі Ocean Plaza і пасажири маршрутки. Крім того, пошкодження отримали багато автомобілів, які перебували на парковці ТЦ і біля нього.

При цьому в КМДА зазначили, що всі постраждалі від прориву труби зможуть отримати компенсацію. Рішення по відшкодуванню шкоди буде розглядатися по кожному окремому випадку.

Про власників транспортних засобів також не забудуть. Спеціальна комісія перевірить постраждалі автомобілі і вирішить яку комісію кому виплатити.

Раніше повідомлялося про те, що під час інциденту в Ocean Plaza люди з криками бігли по гарячій воді. Деякі люди були заблоковані в торговому центрі, і вони намагалися вибити скло, щоб вирватися з пастки.