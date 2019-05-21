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Киевлян предупредили об опасности: что известно

STYLERЖизнь    21.05.2019 - 12:35
Киевлян предупредили об опасности: что известно
В Киеве объявили штормовое предупреждение (коллаж: РБК-Украина)

При сильном штормовом ветре спасатели ГСЧС советуют киевлянам не открывать окна и держаться подальше от больших деревьев

В Киеве объявили штормовое предупреждение во вторник, 21 мая. Синоптики Украинского гидрометцентра присвоили погодным условиям "желтый" уровень опасности.

По словам синоптиков, порывы ветра, достигающие значений от 15 до 20 метров в секунду, квалифицируются как "потенциально опасные погодные условия".

При чем повышенный уровень опасности был объявлен на западной Украине еще вчера, 20 мая. А сегодня порывистый ветер добрался, до столицы, а также до центральной и южной Украины.

Киевлян предупредили об опасности: что известно

В Киеве объявили штормовое предупреждение (фото: meteo.gov.ua)

А в трех западных областях - Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской - к шквальному ветру присоединятся и проливные дожди, которые и без того наделали много беды на Прикарпатье.

При сильных шквальных порывах ветра спасатели ГСЧС советуют:

  • все окна в доме нужно плотно закрыть, а с открытых балконов и лоджий убрать все предметы, которые могут вывалиться наружу;
  • на улице лучше держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев;
  • в случае сильного ветра нужно спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • лучше избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, не парковать рядом с ними транспорт;
  • избегать пребывания возле старых трухлявых деревьев, не парковать возле них автомобили.

К слову, недавно ураган снес 100 гектаров деревьев под Житомиром. Смерч, который пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу, беспощадно изуродовал лес.

Напомним, ранее мы сообщали о мощном смерче, который пронесся над селом в Черновицкой области и повырывал деревья с корнями.

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