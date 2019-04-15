Синоптики предупредили об усилении ветра в Киеве

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До конца суток 15 апреля и ночью 16 апреля ожидаются порывы ветра 15-18 м / с

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве, в частности, в столице усилится ветер 15-16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в столице.

По данным "Укргидрометцентра", до конца суток 15 апреля и ночью 16 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м / с (первый уровень опасности, "желтый").

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни ожидается холодной, 15 апреля в ряде областей ожидаются заморозки. В частности, ночью в Киеве ожидаются сильные заморозки до -2 (II уровень опасности, оранжевый).

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни прогнозируются дожди, а в некоторых районах даже выпадет мокрый снег. Кроме того, в ночное время заморозки будут везде на Правобережье, кроме южной части.

Отметим, в западных областях ожидается 8-10 градусов тепла днем, на Закарпатье столбик термометра покажет 11-13 градусов тепла. На востоке и в южных областях днем прогнозируется до 9-14 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут плюс 6-8 градусов на востоке, на остальной территории ночью прогнозируется от 0 до 2 градусов тепла. В столице ожидается 1 градус мороза.