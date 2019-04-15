Киян попередили про небезпеку: з чим це пов'язано

Жителів Києва попередили про небезпеку (Колаж РБК-Україна)

Жителям Києва розповіли, як убезпечити себе

Погода в понеділок, в столиці вирує і синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на 15 квітня і ніч 16 квітня через сильний штормовий вітер. Про це йдеться в повідомленні Київської міської ради.

На Київ обрушився сильний вітер, який може призвести до травм, а також може пошкодити автомобілі. Київська влада просить жителів міста та гостей столиці бути гранично обережними і дотримуватися простих правил 15 квітня і вночі 16 квітня.

Сильний вітер в Києві (соціальні мережі)

При сильних поривах вітру потрібно:

всі вікна будинків щільно закрити, з відкритих балконів і лоджій прибрати всі предмети, які можуть випасти;

на вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

у разі сильного вітру потрібно сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

потрібно уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополі, не паркувати біля них свої транспортні засоби;

уникати перебування біля старих трухлявих дерев, не паркувати біля них автомобілі;

Сильний вітер може обламати гілки дерев, і вони можуть упасти на людину, а також на автомобіль.

Сильний штормовий вітер (УНІАН)

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А також розповідали про те, що синоптики попередили про несприятливий початок тижня в Україні.