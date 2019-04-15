ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Киян попередили про небезпеку: з чим це пов'язано

STYLERЖиття    15.04.2019 - 16:37
Киян попередили про небезпеку: з чим це пов'язано
Жителів Києва попередили про небезпеку (Колаж РБК-Україна)

Жителям Києва розповіли, як убезпечити себе

Погода в понеділок, в столиці вирує і синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на 15 квітня і ніч 16 квітня через сильний штормовий вітер. Про це йдеться в повідомленні Київської міської ради.

На Київ обрушився сильний вітер, який може призвести до травм, а також може пошкодити автомобілі. Київська влада просить жителів міста та гостей столиці бути гранично обережними і дотримуватися простих правил 15 квітня і вночі 16 квітня.

Киян попередили про небезпеку: з чим це пов'язано

Сильний вітер в Києві (соціальні мережі)

При сильних поривах вітру потрібно:

  • всі вікна будинків щільно закрити, з відкритих балконів і лоджій прибрати всі предмети, які можуть випасти;
  • на вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
  • у разі сильного вітру потрібно сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • потрібно уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополі, не паркувати біля них свої транспортні засоби;
  • уникати перебування біля старих трухлявих дерев, не паркувати біля них автомобілі;

Сильний вітер може обламати гілки дерев, і вони можуть упасти на людину, а також на автомобіль.

Киян попередили про небезпеку: з чим це пов'язано

Сильний штормовий вітер (УНІАН)

Раніше ми повідомляли про те, як отримати компенсацію за жахливі наслідки негоди. Юристи пояснили, куди потрібно звертатися, якщо ви постраждали від штормового вітру або постраждав ваш автомобіль. Вони розповіли, які докази потрібно надати, щоб отримати грошову компенсацію.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про несприятливий початок тижня в Україні.

Заморозки та мокрий сніг: яким областям не пощастить з погодою Синоптики попередили про заморозки уночі 15 квітня
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Гідрометцентрветеропасность
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся