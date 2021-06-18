Киевлян предупредили о новом виде мошенничества: как работает схема с балконами и окнами

Как работают аферисты

Как оказалось в столице действительно действует программа экономического и социального развития на 2021-2023 годы, но в рамках этой программы не осуществляется замена квартирных окон и балконов. Поскольку это частная собственность владельцев квартир и нельзя на это направлять бюджетные средства.

"Мы получили эти фото от киевлянки, которая сообщила, что такие объявления размещены на доске объявлений их дома, и поинтересовалась, действительно осуществляется замена квартирных окон и балконов, а также входных дверей в квартирах по программе экономического развития города", - говорится в сообщении.

Фото: киевлян предупредили о новой схеме мошенников (facebook.com/DGKI.KMDA)

Кроме того, в КГГА нет никакого "Информбюро" и не существует специальной льготной программы, по которой осуществлялись бы указанные работы.

Поэтому власти Киева призвали киевлян быть бдительными и тщательно проверять всю информацию перед тем, как платить кому-то деньги за те или иные услуги.

Фото: киевлян предупредили о новой схеме мошенников (facebook.com/DGKI.KMDA)

В комментариях пользователи пишут, что такие объявления расклеивают уже не первый год, и на них обычно ведутся люди наклонно возраста, которые не компетентны в этом.