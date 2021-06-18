UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киевлян предупредили о новом виде мошенничества: как работает схема с балконами и окнами

Автор: Тетяна Самарук

Жители Киева рискуют потерять свои деньги, если "поведутся" на мошеннические объявления по замене окон и балконов, которые появились в последнее время в разных районах столицы.

Об этом сообщается на странице Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева в Facebook.

Как работают аферисты

Как оказалось в столице действительно действует программа экономического и социального развития на 2021-2023 годы, но в рамках этой программы не осуществляется замена квартирных окон и балконов. Поскольку это частная собственность владельцев квартир и нельзя на это направлять бюджетные средства.

"Мы получили эти фото от киевлянки, которая сообщила, что такие объявления размещены на доске объявлений их дома, и поинтересовалась, действительно осуществляется замена квартирных окон и балконов, а также входных дверей в квартирах по программе экономического развития города", - говорится в сообщении.

Фото: киевлян предупредили о новой схеме мошенников (facebook.com/DGKI.KMDA)

Кроме того, в КГГА нет никакого "Информбюро" и не существует специальной льготной программы, по которой осуществлялись бы указанные работы.

Поэтому власти Киева призвали киевлян быть бдительными и тщательно проверять всю информацию перед тем, как платить кому-то деньги за те или иные услуги.

Фото: киевлян предупредили о новой схеме мошенников (facebook.com/DGKI.KMDA)

В комментариях пользователи пишут, что такие объявления расклеивают уже не первый год, и на них обычно ведутся люди наклонно возраста, которые не компетентны в этом.

  • Это обычный маркетинговый ход коммерческих структур для привлечения внимания к их продукции. Рассчитано именно на пожилых людей, которые не очень в этом компетентны
  • Такие объявления расклеивают уже несколько лет. Городские власти уже давно могли бы принять меры. По указанным телефонам сделать заказ, все это зафиксировать и принять соответствующие меры
  • У нас тоже такое висит, на русском. Соломенский, Чоколовка. Давно знаю, что это ложь. Ну, то есть какого-то сильного мошенничества там нет. Просто фирма по ремонту балконов хочет впарить свои услуги людям под лозунгом - это местная программа и город делает скидки. Когда-то пожилые люди может и велись на это, но думаю, все давно знают, что никаких скидок нет. А могут взять задаток и просто слинять.
  • Эти "дельцы" обманом проникают в подъезды. Ходят по квартирам днем, когда большинство на работе. Документы не показывают или показывают с расстояния 10 метров. Мало того, под этим прикрытием ходят воры и ставят метки на дверях.

Ранее мы сообщали, что "Новая почта" предупредила о новой схеме мошенничества.

А также рассказывали о том, что украинцев предупредили о спам-рассылке от мошенников.

Читайте РБК-Украина в Google News
мошенничествоаферисты