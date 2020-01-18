Киевлян предостерегают от серьезной опасности: что происходит

В Киеве наблюдается тенденция ухудшения ситуации с загрязнением атмосферного воздуха, что не может не насторожить. Об этом в своем Telegram-канале информирует Kyiv LIVE.

"Белый смог в утренние часы становится характерным для Киева из-за того, что в городе постоянно растет количество загрязнителей", - указано в сообщении.

В Киеве растет количество загрязнителей (фото:Kyiv LIVE)

Также уточняется, что чаще всего он формируется в утренние часы с 8:00 до 9:00. Другие пики загрязнения можно заметить днем с 14:00 до 16:00 и вечером с 20:00 до 21:00.

Напомним, что 11 января Киев и часть Киевской области накрыло облако угарного газа. Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что были проведены замеры воздуха и приборы зафиксировали превышение по пыли, диоксиду серы, диоксиду азота.

А 16 января в Киеве объявили желтый уровень опасности из-за сильного густого тумана. Видимость на дорогах города и в области сократилась до 200-500 метров.