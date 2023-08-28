В Киеве уродуют памятник архитектуры XIX века, который является эпохальным сооружением (фото)

В центре Киева предприниматели пытаются незаконно возвести двухэтажную надстройку на памятнике архитектуры и градостроительства XIX века. Активисты уже обратились в соответствующие органы, чтобы остановить строительные работы.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов в Facebook .

Что известно о незаконной надстройке

Незаконную надстройку возводят на доме купчихи Клавдии Дронниковой, что на ул. Сагайдачного, 35. Он был построен в 70-х годах XIX ст.

"Здание является характерным образцом купеческого дома, отражающего характер эпохи. Сооружение двухэтажное с магазинами и витринами на первом этаже. Второй этаж - жилой. Интересно также то, что с момента своей постройки и до реквизиции советской властью - усадьба принадлежала разным представителям одной семьи", - объясняет активист.

По его словам, верхние помещения здания зарегистрированы на Оксану Усенко. Сейчас на них возводят надстройку. Однако неизвестно, знает ли владелица об этом.

"На двухэтажной памятке возводят еще дополнительные 2 этажа во двор. В связи с этим Департаментом охраны культурного наследия КГГА предоставлено предписание о нарушении требований охраны законодательства. А Департаментом территориального контроля города Киева - предписание на демонтаж незаконных конструкций", - говорит Перов.

Пока работу удалось приостановить. Активисты уже подготовили обращение в Национальную полицию Украины.

Дом является памятником архитектуры и градостроительства XIX века (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Это не единственная незаконная надстройка на историческом памятнике столицы

В июне этого года в центре Киева на историческом здании на ул. Владимирской, 4, начали незаконно возводить мансарду. Дом имеет статус памятника архитектуры и градостроительства, поэтому для проведения любых строительных работ необходимо получить разрешение.

После огласки в СМИ и протестов активистов надстройку обязали демонтировать. Однако пока неизвестно, не подал ли владелец обжалование в суд. Потому что предыдущие предписания уже обжаловались.