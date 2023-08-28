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В Киеве уродуют памятник архитектуры XIX века, который является эпохальным сооружением (фото)

Киев, Понедельник 28 августа 2023 14:25
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В Киеве уродуют памятник архитектуры XIX века, который является эпохальным сооружением (фото) В центре Киева возводят незаконную надстройку (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В центре Киева предприниматели пытаются незаконно возвести двухэтажную надстройку на памятнике архитектуры и градостроительства XIX века. Активисты уже обратились в соответствующие органы, чтобы остановить строительные работы.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов в Facebook.

Что известно о незаконной надстройке

Незаконную надстройку возводят на доме купчихи Клавдии Дронниковой, что на ул. Сагайдачного, 35. Он был построен в 70-х годах XIX ст.

"Здание является характерным образцом купеческого дома, отражающего характер эпохи. Сооружение двухэтажное с магазинами и витринами на первом этаже. Второй этаж - жилой. Интересно также то, что с момента своей постройки и до реквизиции советской властью - усадьба принадлежала разным представителям одной семьи", - объясняет активист.

По его словам, верхние помещения здания зарегистрированы на Оксану Усенко. Сейчас на них возводят надстройку. Однако неизвестно, знает ли владелица об этом.

"На двухэтажной памятке возводят еще дополнительные 2 этажа во двор. В связи с этим Департаментом охраны культурного наследия КГГА предоставлено предписание о нарушении требований охраны законодательства. А Департаментом территориального контроля города Киева - предписание на демонтаж незаконных конструкций", - говорит Перов.

Пока работу удалось приостановить. Активисты уже подготовили обращение в Национальную полицию Украины.

В Киеве уродуют памятник архитектуры XIX века, который является эпохальным сооружением (фото)В Киеве уродуют памятник архитектуры XIX века, который является эпохальным сооружением (фото)В Киеве уродуют памятник архитектуры XIX века, который является эпохальным сооружением (фото)В Киеве уродуют памятник архитектуры XIX века, который является эпохальным сооружением (фото)Дом является памятником архитектуры и градостроительства XIX века (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Это не единственная незаконная надстройка на историческом памятнике столицы

В июне этого года в центре Киева на историческом здании на ул. Владимирской, 4, начали незаконно возводить мансарду. Дом имеет статус памятника архитектуры и градостроительства, поэтому для проведения любых строительных работ необходимо получить разрешение.

После огласки в СМИ и протестов активистов надстройку обязали демонтировать. Однако пока неизвестно, не подал ли владелец обжалование в суд. Потому что предыдущие предписания уже обжаловались.

Раньше мы рассказывали о том, что в центре Киева незаконно разрушают усадьбу XIX века.

Читайте также о том, что в Киеве застройщики снесли один из самых старых домов, которому более 160 лет.

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Киев