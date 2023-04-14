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У Києві зносять будинок ХІХ століття зі статусом пам’ятки архітектури: що відомо

У столиці руйнують пам'ятку архітектури ХІХ ст. (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У столиці почали зносити пам’ятку архітектури ХІХ століття - "Будинок із комахами". Активісти вимагають зупинити руйнування споруди, в у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА заявляють, що не надавали дозволів на будь-які роботи по цьому об'єкту.

Про це повідомляє урбаніст та активіст Дмитро Перов на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про ситуацію

"У Києві зносять будинки зі статусом пам’яток архітектури. Будинок Марії Станіславської, також відомий як "Будинок з комахами" на вул. Володимирській, 93 був збудований 1893 року", - йдеться у повідомленні.

Перов зазначив, що у 2021 році Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс будинок до переліку пам’яток Києва. У 2022 році Окружний адміністративний суд столиці позбавив будинок цього статусу, однак рішення у справі так і не набрало чинності.

"Офіс Генерального прокурора на початку 2023 року подав апеляційну скаргу, втім, забудовник не чекаючи судового вердикту, вирішив просто знести будинок", - зазначає активіст.

У столиці зносять "будинок із комахами" (фото: facebook/Дмитро Перов)

На банері поряд із будівлею вказано, що у споруді проводять капітальний ремонт, замовник - ОСББ "Володимирська, 93".

У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА заявляють, що проєктна документація по об’єкту з ними не погоджувалась, дозвіл на виконання робіт вони не давали.

Посадовці вимагають від замовника припинити роботи, укласти охоронний договір і надати науково-проєктну документацію на проведення реставрації.

Забудовнику не надавали дозволу на проведення відповідних робіт (фото: facebook/Дмитро Перов)

Чим унікальний "Будинок з комахами"

Будинок Марії Станіславської оздоблений елементами неоготики та неороманського стилю. Особливість споруди - її інтер'єр. Плафон сходової клітки прикрашений ліпними зображеннями рослин і комах.

Цей будинок ХІХ століття має статус пам’ятки архітектури.

Будинок має статус пам'ятки архітектури (фото: facebook/Дмитро Перов)

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Київісторичні пам'ятки