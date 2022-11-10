У Києві знесуть ще два пам'ятники та перейменують 11 вулиць

У Києві продовжують боротися із радянською спадщиною. Сьогодні на засіданні Київради перейменували ще 11 вулиць. А на засіданні експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики ухвалили рішення про знесення двох пам'ятників.
Які пам'ятники зібралися зносити та які вулиці будуть перейменовані - читайте у матеріалі нижче.
Як повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, ухвалено рішення про знесення двох пам'ятників - Щорсу та Ватутіну.
Пам'ятник одному з ватажків більшовиків Миколі Щорсу було встановлено 30 квітня 1954 року на перехресті вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка. Раніше на цьому місці було встановлено пам'ятник будівельнику залізниці у Києві Олексію Бобринському.
Ідея про демонтаж пам'ятника Щорсу з'явилася ще після Революції гідності й довгий час він був завішаний тканиною.
Пам'ятник герою Радянського Союзу, генералу армії Миколі Ватутіну встановили у 1948 році при вході до Маріїнського парку з боку вулиці Грушевського. У 2017 році цей пам'ятник спочатку отримав табличку "Кат", а потім був облитий червоною фарбою.
У 2020 році було створено петицію на сайті КМДА про демонтаж пам'ятника, і вона набрала необхідну кількість голосів.
"Спойлер: Ватутіну та Щорсу не місце у публічному просторі України. Детальніше пізніше, в офіційному рішенні Ради", - написав Олександр Ткаченко.
10 листопада депутати Київської ради проголосували за перейменування ще 11 вулиць. До списку потрапили назви, пов'язані з Росією чи радянським минулим.
вулиця Біломорська - вулиця Катерини Гандзюк
вулиця Магнітогорська - вулиця Якова Гніздовського
вулиця Ломоносова - вулиця Юлії Зданівської
вулиця Північно-Сирецька - вулиця Віктора Некрасова
бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського
вулиця Генерала Карбишева - вулиця Ірини Бекешкіної
вулиця Челябінська - вулиця Пантелеймона Куліша
вулиця Миколи Гастелло - вулиця Бусовогорська
вулиця Мамина-Сибіряка - вулиця Вічова
вулиця Валі Котика - вулиця Віденська
вулиця Іжевська - вулиця Іжкарська
До речі, раніше ми писали, які ще вулиці в Києві отримали нові назви.
А також розповідали про те, ким саме була Катерина II для Одеси та що встановлять на місці її пам'ятника.