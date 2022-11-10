В Киеве снесут еще два памятника и переименуют 11 улиц

В Киеве продолжают бороться с советским наследием. Сегодня на заседании Киевсовета переименовали еще 11 улиц. А на заседании экспертного совета Министерства культуры и информационной политики приняли решение о сносе двух памятников.
Какие памятники собрались сносить и какие улицы будут переименованы - читайте в материале ниже.
Как сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, приято решение о сносе двух памятников - Щорсу и Ватутину.
Памятник одному из предводителей большевиков Николаю Щорсу был установлен 30 апреля 1954 года на перекрестке улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко. Ранее на этом месте был установлен памятник строителю железной дороги в Киеве Алексею Бобринскому.
Идея о демонтаже памятника Щорсу появилась еще после Революции достоинства и долгое время он был завешен тканью.
Памятник герою Советского Союза, генералу армии Николаю Ватутину установили в 1948 году при входе в Мариинский парк со стороны улицы Грушевского. В 2017 году этот памятник сначала получил табличку "Кат", а потом был облит красной краской.
В 2020 году была создана петиция на сайте КГГА о демонтаже памятника, и она набрала необходимое количество голосов.
"Спойлер: Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины. Детальнее позже, в официальном решении Рады", - написал Александр Ткаченко.
10 ноября депутаты Киевского совета проголосовали за переименование еще 11 улиц. В список попали названия, которые были связаны с Россией или советским прошлым.
улица Беломорская - улица Катерины Гандзюк
улица Магнитогорская - улица Якова Гнездовского
улица Ломоносова - улица Юлии Здановской
улица Северо-Сырецкая - улица Виктора Некрасова
бульвар Труда - бульвар Ивана Котляревского
улица Генерала Карбышева - улица Ирины Бекешкиной
улица Челябинская - улица Пантелеймона Кулиша
улица Николая Гастелло - улица Бусовогорская
улица Мамина-Сибиряка - улица Вечевая
улица Вали Котика - улица Венская
улица Ижевская - улица Ижкарская
Кстати, ранее мы писали о том, какие еще улицы в Киеве получили новые названия.
А также рассказывали о том, кем именно была Катерина II для Одессы и что установят на месте ее памятника.