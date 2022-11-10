В Киеве снесут еще два памятника и переименуют 11 улиц

Как сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, приято решение о сносе двух памятников - Щорсу и Ватутину.

Памятник одному из предводителей большевиков Николаю Щорсу был установлен 30 апреля 1954 года на перекрестке улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко. Ранее на этом месте был установлен памятник строителю железной дороги в Киеве Алексею Бобринскому.

Идея о демонтаже памятника Щорсу появилась еще после Революции достоинства и долгое время он был завешен тканью.

Памятник герою Советского Союза, генералу армии Николаю Ватутину установили в 1948 году при входе в Мариинский парк со стороны улицы Грушевского. В 2017 году этот памятник сначала получил табличку "Кат", а потом был облит красной краской.

В 2020 году была создана петиция на сайте КГГА о демонтаже памятника, и она набрала необходимое количество голосов.

"Спойлер: Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины. Детальнее позже, в официальном решении Рады", - написал Александр Ткаченко.

10 ноября депутаты Киевского совета проголосовали за переименование еще 11 улиц. В список попали названия, которые были связаны с Россией или советским прошлым.

улица Беломорская - улица Катерины Гандзюк

улица Магнитогорская - улица Якова Гнездовского

улица Ломоносова - улица Юлии Здановской

улица Северо-Сырецкая - улица Виктора Некрасова

бульвар Труда - бульвар Ивана Котляревского

улица Генерала Карбышева - улица Ирины Бекешкиной

улица Челябинская - улица Пантелеймона Кулиша

улица Николая Гастелло - улица Бусовогорская

улица Мамина-Сибиряка - улица Вечевая

улица Вали Котика - улица Венская

улица Ижевская - улица Ижкарская