У Києві знайшли печери дохристиянського періоду: захоплюючі фото

Зокрема, тисячолітні печери знайшов активіст, експерт Центру розвитку міст Дмитро Перов. У них виявили скандинавські руни, які ніким недоторкані.

"Ходиш іноді однією і тією ж вулицею роками, навіть фотографія старенького будинку, старанно занедбаного владою під знесення є", - написав Андрій Лобов.

Він зазначив, що на стінах виявили малюнки, серед них Руна Альґіз - символ Старшого Футарка (найдавніша форма рунічного алфавіту), який асоціюється із захистом, вищими силами і пробудженням.

Додамо, що Руна Альґіз використовувалась древніми варягами як символ захисту, оберіг, символ життя. Такі символи наносили на стіни дому та використовували як оберіг. Печерний комплекс сягає віку Київської Руси та схожий за конфігураціями до Варязької та Смородинової печери.

В лабіринтах стародавньої печерної споруди побачили також анімістичні зображення тварин та графіті.

"Ми його всі бачили на екрані старих мобільників як антену зв'язку. Це і є зображення Альґіз", - повідомив столичний активіст.

Археолог Тимур Бобровський вважає, що потрібно детально вивчити подальші розкопки з музеєфікацією, адже може йтися про цілий комплекс, оскільки поруч знаходяться замулені входи в інші підземелля.

Археологи у Києві виявили печери (facebook.com/andrey.lobov.1)

Однак місце, де знаходяться печери, вже віддали під забудову.

За словами Лобова, посадовці повинні негайно захистити знахідку, адже вона підтверджує історичне минуле української культури. Однак, поки реакції влади немає.

"Забудовники ж намагаються замовчати й знищити знахідку", - додав він.

Як виглядають печери дохристиянського періоду у Києві (facebook.com/andrey.lobov.1)

Печера на Вознесенському узвозі (фото: facebook.com/AmiDPerov)