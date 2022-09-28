У Києві знайшли милу "однушку" за 45 мільйонів: ось як вона виглядає (фото)

Як виглядає "однушка" за 45 мільйонів

Квартира площею майже 190 квадратних метрів (площа кухні сягає 77,2 квадратних метрів) розміщена в елітному будинку клубного типу на Печерську.

Власники оголошення звертають увагу на оформлення квартири, зазначаючи, що "ексклюзивний ремонт виконано з використанням високоякісних матеріалів від світових брендів".

"Гіпсова ліпнина вкрита золотом, паркетна дошка з натурального дерева, онікс, мармур, чорний граніт, люстри Preciosa, кухня Aldo Moletta, кухонна техніка Miele", - повідомляють в описі квартири.

Окрім матеріали від світових брендів цінності житлу додає вид на місто та Ботанічний сад неподалік.

Погляньмо на цю ексклюзивну "однушку".

Однокімнатна квартира за 45 мільйонів гривень (фото: OLX.ua)

Сам рієлтор в оголошенні закликає потенційних покупців: "Краще пропозиції не знайти, запрошую самим у цьому переконатись!"

Питання, чи справді ціна за "ексклюзивний ремонт зі світовими брендами" виправдана та хто мешканці цього будинку, залишається не просто відкритим, а риторичним.