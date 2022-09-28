В Киеве нашли милую "однушку" за 45 миллионов: вот как она выглядит (фото)

Цены на квартиры в Киеве с началом полномасштабной войны выросли. Но есть жилье, которое предлагают покупать за очень сумасшедшие деньги. К примеру, некоторые продают однокомнатную квартиру за... 45 миллионов гривен.
Как выглядит "золотая однушка" и что в ней есть такое, за что владелец просит заоблачные деньги - смотрите и читайте в материале Styler ниже.
Квартира площадью почти 190 квадратных метров (площадь кухни составляет 77,2 квадратных метра) расположена в элитном доме клубного типа на Печерске.
Владельцы объявления обращают внимание на оформление квартиры, отмечая, что "эксклюзивный ремонт выполнен с использованием высококачественных материалов от мировых брендов".
"Гипсовая лепнина покрыта золотом, паркетная доска из натурального дерева, оникс, мрамор, черный гранит, люстры Preciosa, кухня Aldo Moletta, кухонная техника Miele", - сообщают в описании квартиры.
На сайте также есть несколько фотографий жилья, давайте посмотрим на эту эксклюзивную "однушку".
Однокомнатная квартира за 45 миллионов гривен (фото: OLX.ua)
Однокомнатная квартира за 45 000 000 (фото: OLX.ua)
Сам риелтор в объявлении призывает потенциальных покупателей: "Лучше предложения не найти, приглашаю самим в этом убедиться!"
Вопрос, действительно ли цена за "эксклюзивный ремонт с мировыми брендами" оправдана и кто жильцы этого дома, остается не просто открытым, а риторическим.
Раньше мы писали, как подготовить квартиры к отопительному сезону.
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