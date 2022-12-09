У Києві значно погіршилася якість повітря: чути запах гару

На правому березі Києва спостерігається суттєве погіршення якості повітря та чути сильний запах гару. Містянам радять обмежити тривалі прогулянки містом.

Про це повідомляють на моніторинговому сайті AccuWeather.

Що наразі відомо?

Упродовж години в столиці різко змінилася якість повітря в гіршу сторону. Спочатку концентрація озону дорівнювала 1 мікрограму на метр кубічний. Цей показник є відмінним.

Проте згодом число почало поступово зростати. зрештою досягнувши 28 мікрограмів. Така кількість речовин може потрапляти в легені та кров і призводити до серйозних проблем зі здоров'ям легень і серця.

Наслідками можуть стати кашель або утруднене дихання, загострена астма та розвиток хронічних респіраторних захворювань.

Рівень забруднення повітря в Києві (фото: accuweather.com)

Особливо небезпечно на правому березі Києва. Там позначки вимірювань показують перевищення норми в шість разів.

Фото: KIEV INFO

Як вберегтися?

Щоб уникнути неприємних наслідків, необхідно дотримуватися кількох правил.