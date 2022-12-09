В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха: слышен запах гари
На правом берегу Киева наблюдается существенное ухудшение качества воздуха и слышен сильный запах гари. Горожанам советуют ограничить длительные прогулки по городу.
Об этом сообщается на мониторинговом сайте AccuWeather.
Что известно?
В течение часа в столице резко изменилось качество воздуха в худшую сторону. Первоначально концентрация озона равнялась 1 микрограмме на метр кубический. Этот показатель отличный.
Однако впоследствии число начало постепенно расти, достигнув 28 микрограмм. Такое количество веществ может попадать в легкие и кровь и приводить к серьезным проблемам со здоровьем легких и сердца.
Следствием этого могут стать кашель или затрудненное дыхание, обостренная астма и развитие хронических респираторных заболеваний.
Уровень загрязнения воздуха в Киеве (фото: accuweather.com)
Особенно опасно на правом берегу Киева. Там отметки измерений показывают превышение нормы в шесть раз.
Фото: KIEV INFO
Как уберечься?
Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо соблюдать несколько правил.
- Пейте много чистой воды. Жидкость поможет смыть вещества со стенок органов дыхания.
- Закройте дома окна, чтобы воздух в помещении хранился чистым.
- Ограничь пребывание на улице. Сейчас не самое подходящее время для прогулок с детьми, поэтому дождитесь стабилизации ситуации.
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