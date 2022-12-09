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В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха: слышен запах гари

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Пятница 09 декабря 2022 13:20
В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха: слышен запах гари На правом берегу столицы слышен запах гари (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

На правом берегу Киева наблюдается существенное ухудшение качества воздуха и слышен сильный запах гари. Горожанам советуют ограничить длительные прогулки по городу.

Об этом сообщается на мониторинговом сайте AccuWeather.

Что известно?

В течение часа в столице резко изменилось качество воздуха в худшую сторону. Первоначально концентрация озона равнялась 1 микрограмме на метр кубический. Этот показатель отличный.

Однако впоследствии число начало постепенно расти, достигнув 28 микрограмм. Такое количество веществ может попадать в легкие и кровь и приводить к серьезным проблемам со здоровьем легких и сердца.

Следствием этого могут стать кашель или затрудненное дыхание, обостренная астма и развитие хронических респираторных заболеваний.

В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха: слышен запах гари

Уровень загрязнения воздуха в Киеве (фото: accuweather.com)

Особенно опасно на правом берегу Киева. Там отметки измерений показывают превышение нормы в шесть раз.

В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха: слышен запах гари

Фото: KIEV INFO

Как уберечься?

Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо соблюдать несколько правил.

  • Пейте много чистой воды. Жидкость поможет смыть вещества со стенок органов дыхания.
  • Закройте дома окна, чтобы воздух в помещении хранился чистым.
  • Ограничь пребывание на улице. Сейчас не самое подходящее время для прогулок с детьми, поэтому дождитесь стабилизации ситуации.

Раньше мы рассказывали, какие комнатные растения очищают воздух дома.

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Киев Загрязнение воздуха