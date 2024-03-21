Штраф за перевищення швидкості: скільки гривень треба заплатити та як зекономити

Штраф за перевищення швидкості – найпоширеніший вигляд порушень ПДР в Україні. Краще б нам цими тарифами ніколи не цікавитись, але... Скільки доведеться платити і чи не можна якось зекономити?

В яку суму обходиться перевищення швидкості на українських автошляхах і як можна знизити штраф, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Порушення п.12 "Швидкість руху" – одне з найцікавіших в ПДР України з точки зору покарання. З одного боку, водієві неначе залишена можливість суттєво зекономити, а з іншого – тарифи і умови оплати такі, що іноді і перейматись економією немає сенсу. Але ж не всі варіанти настільки прості.

Штраф зі знижкою

Найчастіше в 2024 році український водій "ловиться" з перевищенням швидкості ”завдяки” камерам фіксації правопорушень. Це може статись мало не на кожному кроці, адже мережа камер, нагадаємо, охоплює практично всю територію країни. Проте з іншого боку, саме на камері і можна зекономити.

Коли водій отримує постанову про накладення на нього штрафу за перевищення швидкості (поштою, в "Дії" чи в кабінеті на сайті ГСЦ МВС), йому дається десять діб на оплату штрафу. Термін стислий, але якщо його не порушити, тариф буде пільговий – зі знижкою 50 % (згідно ст.300-1 КУпАП). Але ці 10 днів можна використати з іншою користю – щоб оскаржити зазначену постанову. Це можна зробити у суді чи у вищому органі поліції, тобто у вищої посадової особи відділку. Причому бувалі юристи кажуть, що в реальності може допомогти тільки суд.

Повний, без знижки, штраф "за перевищення" становить 340 грн, 1700 грн чи 3400 грн, в залежності, на скільки кілометрів перевищено встановлений ліміт швидкості і чи не мало порушення тяжких наслідків. Таким чином, якщо не розпочинати судової тяганини і відразу попрямувати до банку чи інтернет-банкінгу, можна відбутися навіть символічними сто сімдесятьма гривнями.

А якщо цього не зробити, будьте готові, що увімкнеться лічильник – причому мало не в буквальному сенсі. Несплачений штраф через 10 днів передається до державної виконавчої служби. Інспектори якої швидше за все тут же заарештують рахунки і майно порушника і розпочнуть спроби протягом 30 днів стягнути з нього вже як мінімум 1050 грн – тобто до самого штрафу будуть додані так звані "виконавчі витрати".

Оскарження штрафу "від камери" в суді

Теоретично оскарження штрафу за перевищення швидкості в суді може звести покарання майже до нуля у грошовому виразі. Якщо вдасться довести, що штраф було накладено безпідставно, платити його не доведеться, і судові збори громадянину буде повернено. Але ж зрозуміло, що гарантій перемоги у суді ніхто не дасть.

Тут доречно нагадати, що судовий збір за звернення до суду першої інстанції з позовом про скасування постанови про штраф становить 537 грн. Якщо рішення першої інстанції вам не сподобається, можна буде подати апеляцію, але тут судовий збір буде вже 805 грн. Коли раптом і тут штраф не скасують, наступне, касаційне оскарження обійдеться водієві додаткових 1074 грн.

І мабуть, для більшості автомобілістів буде ще одна стаття витрат – на адвоката, який допоможе правильно скласти позови. Таким чином, спроба зекономити на штрафі в 170 – 1700 грн у випадку невдачі в суді може вилитись у марні витрати понад 2000 грн.

Оскарження штрафу від поліцейських

Картина з оскарженням постанови від патрульних значно відрізняється. Перш за все, при оформленні порушення поліцейським-людиною на сплату штрафу відведено 15 діб (згідно ст.307 КУпАП). Причому знижок вже не передбачено.

Якщо буде бажання оскаржити постанову, оформлену патрульними, сплачувати штраф не треба, аж поки не з’явиться рішення суду (чи відповідь від поліцейського начальства, до якого ви поскаржилися замість суду). До речі, відповідачем у позові вказується не персонально співробітник, який писав постанову (але його дані все одно потрібні), а орган Національної поліції, до якого він приписаний.

Якщо все складеться вдало і оскаржувана постанова про штраф буде визнана протиправною, подбайте про вчасне отримання рішення про скасування постанови. Офіційно воно повинне відправлятись позовнику звичайною поштою чи, як вказано у законі, "засобами електронного зв’язку".

Якщо коротко

Найпростіший спосіб зекономити на штрафах – не порушувати Правила. Але є достатньо причин, щоб це іноді ставалося. І тоді треба відкинути емоції і брати олівця до рук (калькулятор теж підійде). І враховувати не тільки суму штрафу, а й вартість свого часу, і пальне на поїздки по судах і конторах, і послуги адвоката. Звісно, залишається ще відоме формулювання "справа принципу" – то що ж, ідею справедливості справді не оцінити жодними грошима. В такому випадку дозволимо собі лише одну пораду: за підтримки професійного юриста позиватися до держави буде набагато простіше.