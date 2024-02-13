У Києві жінка заявила в поліцію про зникнення авто та отримала штраф: деталі інциденту

У Києві 13 лютого на лінію 112 зателефонувала схвильована жінка та повідомила, що її автомобіль викрали. Як виявилось, машину ніхто не викрадав.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку Патрульної поліції Києва .

Деталі інциденту

Патрульні оперативно прибули на місце та поспілкувалися із заявницею. Після того, як вона заспокоїлася, то згадала, що ймовірно, залишила авто в іншому місці.

Спільно з громадянкою поліцейські вирушили за вказаною нею адресою, де виявили її транспортний засіб.

В результаті на порушницю інспектори винесли постанову за ст. 183 КУпАП та провели з нею профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Що важливо знати

Правоохоронці нагадали, що за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань - передбачена адміністративну відповідальність у вигляді штрафу на суму 3 400 гривень.

"Будьте свідомими! Можливо, під час опрацювання неправдивого виклику комусь дійсно буде потрібна допомога, а хибне повідомлення - вартуватиме життя", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що отримавши повідомлення, працівники служби відразу реагують, на дорогу витрачається пальне та час. Адже по прибуттю на місце виклику, наприклад, рятувальники обстежують місцевість, щоб з’ясувати, де виникла, наприклад, пожежа.

Якщо ознак горіння немає - перевіряють, чи це дійсно так. Дані передають на пульт зв’язку, і тільки тоді чергові повертається у підрозділ.

Дані про номери телефонів, з яких телефонують і повідомляють неправдиву інформацію про подію, спецслужби передають в поліцію. Після цього правоохоронці розшукують осіб, що подають завідомо неправду інформацію.