Викрали авто? Куди бігти й до кого звертатись: покрокова інструкція

Викрадення машини - з одного боку малоймовірна, але з іншого - цілком можлива ситуація. Звісно, що такого і ворогові не побажаєш, але реальність полягає в тому, що водій завжди має бути на 100% готовим до найрізноманітніших сценаріїв.

Про ситуацію з автоугонами в Україні, найпопулярніші машини серед крадіїв та що робити, якщо ви не знайшли свою автівку там, де залишили, читайте далі в матеріалі Styler.

Скільки автоугонів фіксують в Україні

У 2022 році кількість автоугонів в Україні зросла майже вдвічі. За рік було відкрито 4 194 кримінальних проваджень щодо незаконного заволодіння транспортним засобом за ст. 289 Кримінального кодексу України (щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом).

Згідно з даними Оpendatabot, це - найбільший сплеск, починаючи з 2017 року. При цьому до суду доходила лише кожна п'ята справа.

Найменшу кількість проваджень за останні десять років було зареєстровано напередодні повномасштабного вторгнення РФ - у 2021 році. Тоді було відкрито 2 894 справи (приблизно 240 справ на місяць).

На початку 2023 року кількість випадків крадіжок машин значно скоротилась. Наприклад за перші два місяці поточного року було зареєстровано 310 нових проваджень - на 20% менше, ніж за січень-лютий 2022 року.

Які машини викрадають найчастіше

Зловмисники мають свої критерії, щодо "улюблених" машин - від вартості та популярності автівки на вторинному ринку, до попиту й дефіциту тих чи інших запчастин на них.

У перші місяці після початку повномасштабної війни автівки цілком можливо почали уганяти частіше для подальшого розбирання. Адже були порушені логістичні ланцюжки автодилерів - низка запчастин стала дефіцитною. Крім того, на тлі зростання курсу долара, ціни на машини та запчастини у гривні піднялися.

Експерти авторинків зазначають, що найчастіше в Україні останнім часом крадуть такі марки:

Toyota RAV4

Toyota Camry

Hyundai Solaris

Hyundai Tucson

Kia Sportage

Kia Rio

Hyundai Creta

Kia Ceed

Kia Sorento

Lexus RX300

Машина зникла? Що робити

Якщо ви не знайшли свою автівку там, де залишили, необхідно перш за все зателефонувати до поліції. Чим раніше ви повідомите правоохоронців про крадіжку, тим більше шансів знайти злочинця й повернути транспортний засіб.

Під час дзвінка в поліцію необхідно повідомити про обставини правопорушення, надати інформацію про себе та вказати всі основні дані про автомобіль:

марку

модель

рік випуску

колір

реєстраційний номер

Наступний крок - обов'язково повідомити про ситуацію, що склалася, представників своєї страхової компанії. Зазвичай час, впродовж якого людина повинна повідомити про викрадення автомобіля, зазначений у загальних умовах страхування та може варіюватися від 24 годин до 7 днів.

Далі потрібно дочекатись співробітників поліції. Вони здійснять попередній огляд місця події, запишуть усі необхідні свідчення.

Найімовірніше вам потім доведеться відвідати відділення поліції, написати й подати заяву про скоєння злочину. До заяви доцільно додати копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та останні фото/відео автомобіля.

При цьому варто не забути взяти у правоохоронців документ (довідку), що підтвердить факт крадіжки авто - він може знадобитись вашій страховій, або ж для зняття викраденого автомобіля з обліку.

Впродовж 24 годин із моменту повідомлення слідчий зобов'язаний внести всі надані вами відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Саме із цього моменту розпочинається досудове розслідування.

Крім усього вищезазначеного, можна також розповсюдити інформацію про скоєний злочин у соціальних мережах. В епоху глобалізації та цифровізації навіть кілька репостів у стрічці друзів можуть допомогти прискорити розкриття злочину.