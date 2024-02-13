В Киеве женщина заявила в полицию об исчезновении авто и получила штраф: детали инцидента

В Киеве 13 февраля на линию 112 позвонила взволнованная женщина и сообщила, что ее автомобиль угнали. Как оказалось, машину никто не угонял.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу Патрульной полиции Киева .

Детали инцидента

Патрульные оперативно прибыли и пообщались с заявительницей. После того, как она успокоилась, то вспомнила, что вероятно, оставила авто в другом месте.

Совместно с гражданкой полицейские отправились по указанному ей адресу, где обнаружили ее транспортное средство.

В результате на нарушительницу инспекторы вынесли постановление по ст. 183 КУоАП и провели с ней профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.

Что важно знать

Правоохранители напомнили, что за заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады экстренной медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму 3 400 гривен.

"Будьте сознательными! Возможно, при обработке ложного вызова кому-то действительно потребуется помощь, а ложное сообщение - будет стоить жизнь", - говорится в сообщении.

Добавим, что получив уведомления, работники службы сразу реагируют, на дорогу тратится горючее и время. Ведь по прибытию на место вызова, например, спасатели обследуют местность, чтобы выяснить, где возник, например, пожар.

Если признаков горения нет - проверяют, действительно ли это так. Данные передают на пульт связи, и только тогда дежурные возвращаются в подразделение.

Данные о номерах телефонов, по которым звонят и сообщают ложную информацию о происшествии, спецслужбы передают в полицию. После этого правоохранители разыскивают лиц, которые подают заведомо ложную информацию.