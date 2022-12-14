У Києві жінка провалилась під лід, рятуючи собаку: як їх діставали з води

Як врятували жінку та собаку

Так, місцева мешканка прогулювалася разом із собакою, яка вибігла на лід і провалилася у водойму. Жінка самостійно намагалась врятувати свого домашнього улюбленця, але вийшовши на крихкий лід опинилась у крижаній воді.

Щоб допомогти киянці, спецпризначенці взяли два буксирувальні троси, мотузку і зв’язали їх між собою.

У Києві врятували жінку та собаку, які провалились під лід (kyiv.npu.gov.ua)

Далі один з них обв’язався тросом, ліг на кригу та повзком добрався до жінки з собакою, які були від берега на відстані близько 30 метрів. В той час інші допомагали рятівнику вибратися з потерпілими на берег.

У Києві врятували жінку та собаку, які провалились під лід (kyiv.npu.gov.ua)

Поліцейські також одразу викликали лікарів, які надали жінці необхідну медичну допомогу. На щастя, життю киянки та собаці нічого не загрожує.