В Киеве женщина провалилась под лед, спасая собаку: как их доставали из воды

Как спасли женщину и собаку

Так, местная жительница прогуливалась вместе с собакой, которая выбежала на лед и провалилась в водоем. Женщина самостоятельно пыталась спасти своего домашнего питомца, но выйдя на хрупкий лед оказалась в ледяной воде.

Чтобы помочь киевлянке, спецназовцы взяли два буксировочных троса, веревку и связали их между собой.

В Киеве спасли женщину и собаку, которые провалились под лед (kyiv.npu.gov.ua)

Далее один из них обвязался тросом, лег на лед и ползком добрался до женщины с собакой, которая была от берега на расстоянии около 30 метров. В то время другие помогали спасателю выбраться с потерпевшими на берег.

В Киеве спасли женщину и собаку, которые провалились под лед (kyiv.npu.gov.ua)

Полицейские сразу вызвали врачей, которые предоставили женщине необходимую медицинскую помощь. К счастью, жизни киевлянки и собаке ничего не угрожает.