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В Киеве женщина провалилась под лед, спасая собаку: как их доставали из воды

Женщина в Киеве провалилась под лед (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Дарницком районе полицейские спасли женщину, которая вместе с собакой провалилась под лед. Инцидент произошел на проспекте Николая Бажана.

Об этом сообщили на сайте Главного управления полиции Киева.

Как спасли женщину и собаку

Так, местная жительница прогуливалась вместе с собакой, которая выбежала на лед и провалилась в водоем. Женщина самостоятельно пыталась спасти своего домашнего питомца, но выйдя на хрупкий лед оказалась в ледяной воде.

Чтобы помочь киевлянке, спецназовцы взяли два буксировочных троса, веревку и связали их между собой.

В Киеве спасли женщину и собаку, которые провалились под лед (kyiv.npu.gov.ua)

Далее один из них обвязался тросом, лег на лед и ползком добрался до женщины с собакой, которая была от берега на расстоянии около 30 метров. В то время другие помогали спасателю выбраться с потерпевшими на берег.

В Киеве спасли женщину и собаку, которые провалились под лед (kyiv.npu.gov.ua)

Полицейские сразу вызвали врачей, которые предоставили женщине необходимую медицинскую помощь. К счастью, жизни киевлянки и собаке ничего не угрожает.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области полицейские спасли мужчину, у которого произошел инсульт за рулем.

Также мы писали, что полицейские спасли котят, которые "поселились" в днище авто.

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