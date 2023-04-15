У Києві здають в оренду однокімнатну квартиру за мільйон: навіть меблів немає (фото)

Оренда чи продаж?

Із самого оголошення не до кінця зрозуміло, для чого саме пропонується квартира: купівля чи продаж. У заголовку вказано, що нерухомість здається в оренду, а от в описі вже йдеться про продаж.

Можна припустити, що власник або рієлтор не відмовиться ні від того, ні від іншого. Але питання в тому, що в оголошенні вказана лише одна ціна - 33 250 доларів, або 1 228 957 гривень.

За що такі гроші

В описі житла вказано, що його площа становить 16 квадратних метрів, тобто це лише одна кімната. Стосовно планування то воно є досить стандартним і має також балкон-терасу.

У квартирі виконані лише основні роботи з підлогою та стінами

У квартирі зроблений ремонт, включаючи сантехніку, плитку в санвузлі, теплу підлогу, ламінат на підлозі в кімнаті, шпалери під фарбування, натяжні стелі та LED-освітлення. Проте навіть разом з усіма цими перевагами квартира не має меблювання.

Тобто якщо хтось захоче її орендувати, то від початку неясно, скільки це буде коштувати, так ще й меблювання відсутнє.

Площа кухні становить всього лише 4 квадратних метри

Вочевидь, вартість підвищили з огляду на те, що помешкання розміщене в будинку бізнес-класу, де є офіси, коворкінги, зали для конференцій тощо. А на території самого ЖК є заклади харчування, спортзали та інші переваги.

Квартира розміщена в елітному комплексі бізнес-класу

Орендодавець наголошує, що це "ідеальне житло для однієї людини". Воно й не дивно, адже на 16 квадратних метрах більше й не розмістяться.