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В Киеве сдают в аренду однокомнатную квартиру за миллион: даже мебели нет (фото)

В Киеве сдают в аренду квартиру за миллион (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

На сайтах объявлений о покупке и сдаче в аренду недвижимости появилось объявление об однокомнатной квартире в Киеве. Она совсем не привлекала бы внимание соискателей, если бы не стоила более 1 000 000 гривен!

Есть ли что-то особенное в квартире на 16 "квадратов" - смотрите ниже в материале Styler.

Аренда или продажа?

С самого объявления не до конца понятно, для чего предлагается квартира: покупка или продажа. В заголовке указано, что недвижимость сдается в аренду, а вот в описании уже говорится о продаже.

Можно предположить, что собственник или риелтор не откажется ни от того, ни от другого. Но вопрос в том, что в объявлении указана только одна цена - 33 250 долларов, или 1 228 957 гривен.

За что такие деньги

В описании жилья указано, что его площадь составляет 16 квадратных метров, то есть это всего одна комната. Что касается планирования, то она достаточно стандартная и имеет также балкон-террасу.

В квартире выполнены только основные работы с полом и стенами

В квартире сделан ремонт, включая сантехнику, плитку в санузле, тёплый пол, ламинат на полу в комнате, обои под покраску, натяжные потолки и LED-освещение. Однако даже вместе со всеми этими преимуществами у квартиры нет меблировки.

То есть если кто-то захочет ее арендовать, то изначально неясно, сколько это будет стоить, да еще и меблировка отсутствует.

Площадь кухни составляет всего лишь 4 квадратных метра.

Очевидно, стоимость повысили, учитывая, что жилье размещено в доме бизнес-класса, где есть офисы, коворкинги, залы для конференций и т.д. А на территории самого ЖК есть заведения питания, спортзалы и другие преимущества.

Квартира расположена в элитном комплексе бизнес-класса

Арендодатель отмечает, что это "идеальное жилье для одного человека". Оно и неудивительно, ведь на 16 квадратных метрах больше и не разместятся.

Раньше мы показывали здание в Киеве, которое сдают в аренду за 1 200 000 гривен без "коммуналки".

Читайте также, стоит ли покупать жилье в новостройках во время войны в Украине.

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Киевквартири