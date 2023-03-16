У Києві збудують нову дворівневу транспортну розв'язку: як вона виглядатиме

Деталі про нову розв'язку транспорту

Розв'язка на Оболоні матиме пропускну здатність 11200 автомобілів/год. Зазначається, що комунальна корпорація "Київавтодор" закінчує розробку проектно-кошторисної документації щодо реконструкції транспортного вузла на перехресті вулиць Богатирської та Полярної.

Наступним кроком стане оголошення процедури закупівель безпосередньо для виконання реконструкційних робіт.

За планом, реконструкція транспортного вузла триватиме близько 2 років, якщо буде регулярне фінансування проекту.

Будуватимуть розв'язку типу "неповний лист конюшини". Проектна пропускна спроможність вузла - 11200 автомобілів/год, а це в кілька разів вище перехрестя, що нині діє, зі світлофором, який постійно гальмує рух машин.

Проїзд з вулиці Полярної до вулиці Героїв Дніпра здійснюватиметься через шляхопровід із шістьма смугами руху.

Протяжність споруди – 125 м. На розв'язці облаштують велодоріжки, а на шляхопроводі – загальний велопохідний тротуар. Загальна довжина велодоріжок становитиме 2,8 км.

Як виглядатиме розв'язка

Так виглядатиме новий транспортний вузол на Оболоні (фото: kyivcity.gov.ua)