У Києві збудують новий елітний квартал. Дивіться, яким він буде (фото)

Як виглядатиме новий квартал у Києві

"Наші архітектори та інженери AIMM створили зелений оазис серед бетонних джунглів міста, місце для життя та відпочинку, де буде тихо, спокійно та безпечно. Передати цей затишок природи та зробити його доступним для кожного мешканця допоміг рельєф ділянки, який дозволив зробити двір та дороги на різних рівнях", - йдеться у повідомленні.

За задумом архітекторів, таким чином двір буде фізично відокремленим від навколишнього середовища. Також зазначається, що будинки житлового кварталу матимуть висотність 4-12 поверхів.

Так виглядатиме новий квартал (фото: Facebook/Анна Іскіердо)

"Родзинка комплексу, яку важко не помітити навіть з вулиці, - це виразний каскад зелених терас, що повільно, наче "затягує" у свої нетрі оазису. 4 будинки кварталу - 4 стилі фасаду з’єднані однією концепцією, що втілює ідею "різні - рівні", - пише Іскіердо.

Додамо, що ЖК Dnipro Island збудують біля Дніпра на озелененій території площею 4,5 га за 850 метрів від станції метро "Осокорки". Будівництво уже розпочалось. Квартири у цьому ЖК належатимуть до класу "комфорт +".

Так виглядатиме новий квартал (фото: Facebook/Анна Іскіердо)