RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве построят новый элитный квартал. Смотрите, каким он будет (фото)

Как будет выглядеть новый ЖК (фото: Facebook/Анна Искиердо)
Автор: Василина Копытко

Архитекторы представили проект нового жилого квартала, который построят на столичном микрорайоне Осокорки. Комплекс будет иметь выразительный каскад зеленых террас и четыре дома, оформленных в разных стилях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию директора архитектурного бюро АИММ Анны Искиердо в Facebook.

Как будет выглядеть новый квартал в Киеве

"Наши архитекторы и инженеры AIMM создали зеленый оазис среди бетонных джунглей города, место для жизни и отдыха, где будет тихо, спокойно и безопасно. Передать этот уют природы и сделать его доступным для каждого жителя помог рельеф участка, который позволил сделать двор и дороги на разных уровнях", - говорится в сообщении.

По замыслу архитекторов, таким образом, двор будет физически отделенным от окружающей среды. Также отмечается, что дома жилого квартала будут иметь высотность 4-12 этажей.

Так будет выглядеть новый квартал (фото: Facebook/Анна Искиердо)

"Изюминка комплекса, которую трудно не заметить даже с улицы, - это выразительный каскад зеленых террас, медленно, словно "затягивающий" в свои дебри оазиса. 4 дома квартала - 4 стиля фасада соединены одной концепцией, воплощающей идею "разные - равные", - пишет Искиердо.

Добавим, что ЖК Dnipro Island будет построен возле Днепра на озелененной территории площадью 4,5 га в 850 метрах от станции метро "Осокорки". Строительство уже началось. Квартиры в этом ЖК будут относиться к классу "комфорт +".

Так будет выглядеть новый квартал (фото: Facebook/Анна Искиердо)

Читайте также о том, что под Киевом построят новое общественное пространство с амфитеатром и домом для ветеранов.

Ранее мы писали о том, как будет выглядеть крупнейший ТРЦ в Киевской области, который должны построить до конца года.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЖилье