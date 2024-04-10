В Киеве построят новый элитный квартал. Смотрите, каким он будет (фото)

Как будет выглядеть новый квартал в Киеве

"Наши архитекторы и инженеры AIMM создали зеленый оазис среди бетонных джунглей города, место для жизни и отдыха, где будет тихо, спокойно и безопасно. Передать этот уют природы и сделать его доступным для каждого жителя помог рельеф участка, который позволил сделать двор и дороги на разных уровнях", - говорится в сообщении.

По замыслу архитекторов, таким образом, двор будет физически отделенным от окружающей среды. Также отмечается, что дома жилого квартала будут иметь высотность 4-12 этажей.

Так будет выглядеть новый квартал (фото: Facebook/Анна Искиердо)

"Изюминка комплекса, которую трудно не заметить даже с улицы, - это выразительный каскад зеленых террас, медленно, словно "затягивающий" в свои дебри оазиса. 4 дома квартала - 4 стиля фасада соединены одной концепцией, воплощающей идею "разные - равные", - пишет Искиердо.

Добавим, что ЖК Dnipro Island будет построен возле Днепра на озелененной территории площадью 4,5 га в 850 метрах от станции метро "Осокорки". Строительство уже началось. Квартиры в этом ЖК будут относиться к классу "комфорт +".

Так будет выглядеть новый квартал (фото: Facebook/Анна Искиердо)