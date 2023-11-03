У Києві затвердили програму "Зелене місто": які зміни чекають столицю

Як зміниться наша столиця найближчим часом

"План дій "Зелене місто" - стратегічний документ, розроблений для розв'язання екологічних проблем та здійснення сталого розвитку міста", - пише Семенова.

Документ визначає 4 пріоритетні екологічні напрями:

якість повітря

забезпечення зеленими зонами

адаптація та стійкість міста

якість водних об’єктів

"Для подолання викликів передбачаються заходи з покращення велоінфраструктури, модернізації теплопостачання, модернізації водопроводу та каналізації, забезпечення паркувальними місцями, захисту зелених зон тощо", - каже чиновниця.

Зазначається, що план потребує інвестування 2,5 мільярда євро до 2032 року. Більша частина з цих коштів - це бюджет міста, але ЄБРР і ЄІБ (Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк) можуть профінансувати нижче описані проєкти.

Зміни планують запровадити до 2032 року (фото: план дій "Зелене місто")

Які новації чекають міський транспорт

Суттєві зміни торкнуться і громадського транспорту у Києві. Заплановані наступні проєкти:

розширення Київського трамвайного парку та оновлення вузла "Контрактова площа"

нові станції метро та вагони для Сирецько-Печерської лінії, розширення до Деснянського району, ремонт мосту через Дніпро

розвиток приміської та міської електрички

підвищення безпеки дорожнього руху: управління транспортом, ремонт перехресть, велосипедні маршрути

Які зміни будуть у централізованому опаленні

У плані дій "Зелене місто" прописані новації для централізованого опалення. А саме:

реконструкція генеруючих потужностей ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5 та нова моніторингова система

установлення теплового насоса великої потужності на очисних спорудах у Бортничах, встановлення нових малих та середніх котлів на біомасі та/або ТЕЦ, використання сумішей водню та природного газу, розробка стратегічної дорожньої карти декарбонізації до 2050 року

Які зміни чекають місто (фото: план дій "Зелене місто")

Екологічні проєкти

Також зазначається, що заплановані зміни у системі відходів: збір, перероблювання, реконструкція полігонів.

"Щоб план запрацював, треба не лише прийняти його на пленарці, але і передбачити відповідні видатки у цільових програмах. Тому реальну готовність проваджувати "Зелене місто" ми побачимо тільки за результатом ухвалення бюджету", - додала депутат.

Повну програму "Зелене місто" можна переглянути за цим посиланням.