У Києві затвердили програму "Зелене місто": які зміни чекають столицю

Київрада затвердила план дій "Зелене місто", який передбачає великі зміни у транспортній сфері, а також суттєве покращення екологічної ситуації у столиці. Програму планують реалізувати до 2032 року. Частину проєктів можуть профінансувати європейські банки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію депутата Київради Ксенії Семенової у Telegram.
"План дій "Зелене місто" - стратегічний документ, розроблений для розв'язання екологічних проблем та здійснення сталого розвитку міста", - пише Семенова.
Документ визначає 4 пріоритетні екологічні напрями:
"Для подолання викликів передбачаються заходи з покращення велоінфраструктури, модернізації теплопостачання, модернізації водопроводу та каналізації, забезпечення паркувальними місцями, захисту зелених зон тощо", - каже чиновниця.
Зазначається, що план потребує інвестування 2,5 мільярда євро до 2032 року. Більша частина з цих коштів - це бюджет міста, але ЄБРР і ЄІБ (Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк) можуть профінансувати нижче описані проєкти.
Суттєві зміни торкнуться і громадського транспорту у Києві. Заплановані наступні проєкти:
У плані дій "Зелене місто" прописані новації для централізованого опалення. А саме:
Також зазначається, що заплановані зміни у системі відходів: збір, перероблювання, реконструкція полігонів.
"Щоб план запрацював, треба не лише прийняти його на пленарці, але і передбачити відповідні видатки у цільових програмах. Тому реальну готовність проваджувати "Зелене місто" ми побачимо тільки за результатом ухвалення бюджету", - додала депутат.
Повну програму "Зелене місто" можна переглянути за цим посиланням.
Раніше ми писали про три великі зміни, які планують запровадити у Києві уже найближчим часом.
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