В Киеве утвердили программу "Зеленый город": какие изменения ждут столицу

Как изменится наша столица в ближайшее время

"План действий "Зеленый город" - стратегический документ, разработанный для решения экологических проблем и осуществления устойчивого развития города", - пишет Семенова.

Документ определяет 4 приоритетных экологических направления:

качество воздуха

обеспечение зелеными зонами

адаптация и устойчивость города

качество водных объектов

"Для преодоления вызовов предусматриваются меры по улучшению велоинфраструктуры, модернизации теплоснабжения, модернизации водопровода и канализации, обеспечению парковочных мест, защите зеленых зон и т. д." - говорит чиновница.

Отмечается, что план нуждается в инвестировании 2,5 миллиарда евро к 2032 году. Большая часть из этих средств - это бюджет города, но ЕБРР и ЕИБ (Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк) могут профинансировать проекты, наведенные ниже.

Изменения планируют ввести до 2032 года (фото: план действий "Зеленый город")

Какие новации ждут городской транспорт

Существенные изменения коснутся общественного транспорта в Киеве. Запланированы следующие проекты:

расширение Киевского трамвайного парка и обновление узла "Контрактовая площадь"

новые станции метро и вагоны для Сырецко-Печерской линии, расширение к Деснянскому району, ремонт моста через Днепр

развитие пригородной и городской электрички

повышение безопасности дорожного движения: управление транспортом, ремонт перекрестков, велосипедные маршруты

Какие изменения будут в централизованном отоплении

В плане действий "Зеленый город" прописаны новшества для централизованного отопления. А именно:

реконструкция генерирующих мощностей ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 и новая мониторинговая система

установка теплового насоса большой мощности на очистных сооружениях в Бортничах, установка новых малых и средних котлов на биомассе и/или ТЭЦ, использование смесей водорода и природного газа, разработка стратегической дорожной карты декарбонизации до 2050 года

Какие изменения ждут город (фото: план действий "Зеленый город")

Экологические проекты

Также отмечается, что запланированы изменения в системе отходов: сбор, переработка, реконструкция полигонов.

"Чтобы план заработал, нужно не только принять его на пленарке, но и предусмотреть соответствующие расходы в целевых программах. Поэтому реальную готовность проводить "Зеленый город" мы увидим только по результатам принятия бюджета", - добавила депутат.

Полную программу "Зеленый город" можно просмотреть по этой ссылке.