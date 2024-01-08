У Києві запустили безкоштовне таксі для важкопоранених військових: як зробити замовлення

Як зробити замовлення таксі

Таке безкоштовно таксі може замовити ветеран зі складними травмами. Автомобілі в службі пристосовані для комфортного перевезення пасажирів на колісних кріслах.

Водночас в салоні є сидячі місця. Тобто з військовим можуть поїхати їхні знайомі. Крім того, це зручно й для ветеранів з іншими типами поранення.

Зробити замовлення можна через чат-бот @golubi_miry_bot чи за телефоном: (099) 397-62-82.

У чат-боті вам потрібно натиснути кнопку "Розпочати". Перед вами з'явиться кілька опцій на вибір:

"Замовити поїздку"

"Інформація про перевезення"

"Соціальні мережі"

"Контакти БФ"

"Залишити відгук"

Обирайте той розділ, який вас цікавить.

Скриншоти

У зручний спосіб ветеран чи його близька особа залишає заявку. З ними зв'яжуться, щоб уточнити деталі поїздки.

Потурбуйтеся про те, щоби зробити замовлення поїздки заздалегідь.